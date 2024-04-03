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Жирона сравнила Довбика с Шевченко в необычном рисунке

3 апреля 2024 10:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона сравнила Довбика с Шевченко в необычном рисунке
Артем Довбик наносит удар по воротам. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик повторил достижение легендарного Андрея Шевченко. Бомбардир стал одним из самых результативных игроков сезона в Европе. 

Довбик оформил дубль в матче с "Бетисом" и установил уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Артем Довбик забил 16 голов в Ла Лиге. Украинец догнал в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании Джуда Беллингема из мадридского "Реала" и Анте Будимира из "Осасуны". 

Довбик и Шевченко
Довбик и Шевченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик сравнялся с Шевченко 

"Жирона" напомнила о еще одном важном достижении своего футболиста. На странице каталонского клуба в Instagram появился арт, который посвящен двум форвардом сборной Украины. На рисунке гармонично сочетается прошлое и настоящее "сине-желтых": Андрей Шевченко поздравляет форварда "Жироны" с голом. 

"Артем Довбик — первый украинский форвард, забивший 15 и более голов в одной из пяти главных лиг Европы за один сезон после Андрея Шевченко в сезоне 2005/2006", — напомнила "Жирона". 

Символично, что именно Шевченко начал активно наигрывать Довбика в сборной Украине, когда был главным тренером национальной команды. 

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спорт
футбол
рекорд
Андрей Шевченко
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона

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