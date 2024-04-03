Жирона сравнила Довбика с Шевченко в необычном рисунке

Артем Довбик наносит удар по воротам. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик повторил достижение легендарного Андрея Шевченко. Бомбардир стал одним из самых результативных игроков сезона в Европе.

Довбик оформил дубль в матче с "Бетисом" и установил уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE.

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Довбик и Шевченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик сравнялся с Шевченко

"Жирона" напомнила о еще одном важном достижении своего футболиста. На странице каталонского клуба в Instagram появился арт, который посвящен двум форвардом сборной Украины. На рисунке гармонично сочетается прошлое и настоящее "сине-желтых": Андрей Шевченко поздравляет форварда "Жироны" с голом.

"Артем Довбик — первый украинский форвард, забивший 15 и более голов в одной из пяти главных лиг Европы за один сезон после Андрея Шевченко в сезоне 2005/2006", — напомнила "Жирона".

Символично, что именно Шевченко начал активно наигрывать Довбика в сборной Украине, когда был главным тренером национальной команды.

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