Забарный сделал эффектный подкат в штрафной, Борнмут выиграл — видео

Илья Забарный с мячом. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины Илья Забарный помог "Борнмуту" одержать важную победу в английской Премьер-лиге. Молодой футболист стал одним из лучших игроков в составе "вишен".

Забарный в нескольких эпизодов спас "Борнмут" от гола, сообщает портал Новини.LIVE.

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В матче 31 тура АПЛ "Борнмут" обыграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:0. Единственный гол в конце второго тайма забил Джастин Клюйверт, сын бывшего форварда сборной Нидерландов и "Барселоны".

Илья Забарный начинает атаку "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Уверенная игра Забарного

Молодой украинец снова вышел на поле в стартовом составе "Борнмута" и отыграл весь матч. За 96 минут игрового времени Забарный сделал 87% точных передач, выиграл три обводки из пяти, стал победителем в двух воздушных единоборствах. Всего Илья сделал 77 касаний мяча.

Забарного хитнули перед ударом pic.twitter.com/01zC1zR8qZ — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 2, 2024

На 32 минуте матча Эзе воспользовался ошибкой обороны "Борнмута" и ворвался в штрафную "вишен". Забарный в шикарном подкате оставил соперника без мяча. Уже в компенсированное время Илья помог своей команде удержать линию офсайда, благодаря чему судья не засчитал гол "Кристал Пэлас".

Забарный за этот матч получил оценки 7,1 и 7,2 от аналитических порталов Sofascore и WhoScore соответственно. "Борнмут" поднялся на 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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