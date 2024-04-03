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Забарный сделал эффектный подкат в штрафной, Борнмут выиграл — видео

3 апреля 2024 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный сделал эффектный подкат в штрафной, Борнмут выиграл — видео
Илья Забарный с мячом. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный помог "Борнмуту" одержать важную победу в английской Премьер-лиге. Молодой футболист стал одним из лучших игроков в составе "вишен". 

Забарный в нескольких эпизодов спас "Борнмут" от гола, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче 31 тура АПЛ "Борнмут" обыграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:0. Единственный гол в конце второго тайма забил Джастин Клюйверт, сын бывшего форварда сборной Нидерландов и "Барселоны". 

Илья Забарный
Илья Забарный начинает атаку "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Уверенная игра Забарного

Молодой украинец снова вышел на поле в стартовом составе "Борнмута" и отыграл весь матч. За 96 минут игрового времени Забарный сделал 87% точных передач, выиграл три обводки из пяти, стал победителем в двух воздушных единоборствах. Всего Илья сделал 77 касаний мяча.

На 32 минуте матча Эзе воспользовался ошибкой обороны "Борнмута" и ворвался в штрафную "вишен". Забарный в шикарном подкате оставил соперника без мяча. Уже в компенсированное время Илья помог своей команде удержать линию офсайда, благодаря чему судья не засчитал гол "Кристал Пэлас". 

Забарный за этот матч получил оценки 7,1 и 7,2 от аналитических порталов Sofascore и WhoScore соответственно. "Борнмут" поднялся на 11 место в турнирной таблице АПЛ. 

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Илья Забарный
Борнмут

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