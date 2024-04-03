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Забарний зробив ефектний підкат у штрафному майданчику, Борнмут виграв — відео

3 квітня 2024 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний зробив ефектний підкат у штрафному майданчику, Борнмут виграв — відео
Ілля Забарний із м'ячем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний допоміг "Борнмуту" здобути важливу перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Молодий футболіст став одним із найкращих гравців у складі "вишень".

Забарний у кількох епізодів урятував "Борнмут" від гола, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 31 туру АПЛ "Борнмут" обіграв вдома "Крістал Пелас" з рахунком 1:0. Єдиний гол наприкінці другого тайму забив Джастін Клюйверт, син колишнього форварда збірної Нідерландів та "Барселони".

Ілля Забарний
Ілля Забарний розпочинає атаку "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Впевнена гра Забарного

Молодий українець знову вийшов на поле у стартовому складі "Борнмуту" та відіграв весь матч. За 96 хвилин ігрового часу Забарний зробив 87% точних передач, виграв три обведення з п'яти, став переможцем у двох повітряних єдиноборствах. Загалом Ілля зробив 77 дотиків до м'яча.

На 32 хвилині матчу Езе скористався помилкою оборони "Борнмута" і увірвався до штрафного майданчика "вишень". Забарний у розкішному підкаті залишив суперника без м'яча. Вже у компенсований час Ілля допоміг своїй команді утримати лінію офсайда, завдяки чому суддя не зарахував гол "Крістал Пелас".

Забарний за цей матч отримав оцінки 7,1 та 7,2 від аналітичних порталів Sofascore та WhoScore відповідно. "Борнмут" піднявся на 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ілля Забарний
Борнмут

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