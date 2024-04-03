Забарний зробив ефектний підкат у штрафному майданчику, Борнмут виграв — відео
Захисник збірної України Ілля Забарний допоміг "Борнмуту" здобути важливу перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Молодий футболіст став одним із найкращих гравців у складі "вишень".
Забарний у кількох епізодів урятував "Борнмут" від гола, повідомляє портал Новини.LIVE.
У матчі 31 туру АПЛ "Борнмут" обіграв вдома "Крістал Пелас" з рахунком 1:0. Єдиний гол наприкінці другого тайму забив Джастін Клюйверт, син колишнього форварда збірної Нідерландів та "Барселони".
Впевнена гра Забарного
Молодий українець знову вийшов на поле у стартовому складі "Борнмуту" та відіграв весь матч. За 96 хвилин ігрового часу Забарний зробив 87% точних передач, виграв три обведення з п'яти, став переможцем у двох повітряних єдиноборствах. Загалом Ілля зробив 77 дотиків до м'яча.
Забарного хитнули перед ударом pic.twitter.com/01zC1zR8qZ- Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 2, 2024
На 32 хвилині матчу Езе скористався помилкою оборони "Борнмута" і увірвався до штрафного майданчика "вишень". Забарний у розкішному підкаті залишив суперника без м'яча. Вже у компенсований час Ілля допоміг своїй команді утримати лінію офсайда, завдяки чому суддя не зарахував гол "Крістал Пелас".
Забарний рятує pic.twitter.com/BlDHeA7NCc- Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 2, 2024
Забарний за цей матч отримав оцінки 7,1 та 7,2 від аналітичних порталів Sofascore та WhoScore відповідно. "Борнмут" піднявся на 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.
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