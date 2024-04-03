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Жирона порівняла Довбика з Шевченком у незвичайному малюнку

3 квітня 2024 10:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона порівняла Довбика з Шевченком у незвичайному малюнку
Артем Довбик завдає удару по воротах. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик повторив досягнення легендарного Андрія Шевченка. Бомбардир став одним із найрезультативніших гравців сезону в Європі.

Довбик оформив дубль у матчі з "Бетісом" та встановив унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик забив 16 голів у Ла-Лізі. Українець наздогнав у таблиці найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії Джуда Беллінгема з мадридського "Реала" та Анте Будіміра з "Осасуни".

Довбик та Шевченка
Довбик та Шевченко. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик зрівнявся із Шевченком

"Жирона" нагадала про ще одне важливе досягнення свого футболіста. На сторінці каталонського клубу в Instagram з'явився арт, присвячений двом форвардам збірної України. На малюнку гармонійно поєднується минуле та сьогодення "синьо-жовтих": Андрій Шевченко вітає форварда "Жирони" з голом.

"Артем Довбик — перший український форвард, який забив 15 і більше голів в одній із п'яти головних ліг Європи за один сезон після Андрія Шевченка в сезоні 2005/2006", — нагадала "Жирона".

Символічно, що саме Шевченко почав активно награвати Довбика у збірній Україні, коли був головним тренером національної команди.

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спорт
футбол
рекорд
Андрій Шевченко
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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