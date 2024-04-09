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Росія офіційно запросила Україну на Ігри дружби

9 квітня 2024 19:33
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Агабекян Карен
редактор
Росія офіційно запросила Україну на Ігри дружби
Українські спортсмени на Олімпійських іграх Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Через усунення Росії від Олімпійських ігор-2024 у Парижі керівництво РФ вирішило провести альтернативні змагання. На них окрім росіян та білорусів виступатимуть країни негласної антизахідної коаліції.

Особливим цинізмом стало рішення Росії запросити на "Ігри дружби" Україну. Про запрошення повідомив "5 канал" із посиланням на в.о. міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

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Матвій Бідний
В.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: Мінспорту

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За словами Бідного, на абсурдне запрошення росіян ніхто не відреагує. Не буде на турнірі ні українців, ні атлетів із країн-партнерів.

"Ми також зверталися зі свого боку спільно з Національним олімпійським комітетом до країн, які є нашими партнерами, — ніхто не делегуватиме туди своїх спортсменів. Ніхто зі спортсменів високого рівня не дозволить собі цього. Тому що така участь буде крапкою в їхній кар'єрі та в їхньому шляху в міжнародному спорті", — сказав Бідний.

Раніше у МОК також виступили проти турніру в Росії та навіть погрожували його учасникам наслідками. Можливо, "Ігри дружби" запланували на вересень тому, щоб МОК не встиг нікого з учасників дискваліфікувати на ОІ-2024 у Парижі.

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війна
спорт
Мінспорту
Росія
Матвій Бідний

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