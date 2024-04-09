Россия официально пригласила Украину на Игры дружбы

Украинские спортсмены на Олимпийских играх. Фото: НОК Украины

Из-за отстранения России от Олимпийских игр-2024 в Париже руководство РФ решило провести альтернативные соревнования. На них кроме россиян и белорусов выступят страны негласной антизападной коалиции.

Особым цинизмом стало решение России пригласить на "Игры дружбы" Украину. О приглашении сообщил "5 канал" со ссылкой на и.о. министра молодежи и спорта Матвея Бидного.

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И.о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный. Фото: Минспорта

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По словам Бидного, на абсурдное приглашение россиян никто не отреагирует. Не будет на турнире ни украинцев, ни атлетов из стран-партнеров.

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом к странам, которые являются нашими партнерами, — никто не будет делегировать туда своих спортсменов. Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе этого. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", — сказал Бидный.

Ранее в МОК также выступили против турнира в России и даже пригрозили его участникам последствиями. Возможно, "Игры дружбы" запланировали на сентябрь потому, чтобы МОК не успел никого из участников дисквалифицировать на ОИ-2024 в Париже.

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