УАФ объявила о начале продажи билетов на матчи сборной Украины на Олимпиаде в Париже
В июле сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. В Париж команду повезет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.
По информации Украинской ассоциации футбола, стартовала официальная продажа билетов на матчи футбольного турнира Олимпиады в Париже.
Сколько стоят билеты на матчи Украины
По информации официального источника, сборная Украины сыграет три матча группового этапа 24, 27 и 30 июля.
Расписание матчей сборной Украины на Олимпийском турнире:
- 24 июля. 20:00. Лион. АФК-3* — Украина
- 27 июля. 18:00. Сент-Этьен. Украина — Марокко
- 30 июля. 18:00. Лион. Украина — Аргентина
* Одна из стран Азии, которая определится позже.
Стоимость билетов составит от 24 до 70 евро за один матч.
Сборная Украины U-23 под руководством Ротаня впервые собралась в марте для товарищеского матча с Японией, который украинцы проиграли.
Команда была в ослабленном составе, поскольку ее потенциальные лидеры были вызваны в национальную команду и в сборную Украины U-21, которые играли в квалификации чемпионатов Европы.
Также в команду не приехали травмировавшиеся игроки "Шахтера" Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив.
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