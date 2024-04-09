УАФ объявила о начале продажи билетов на матчи сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Главный тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

В июле сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. В Париж команду повезет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

По информации Украинской ассоциации футбола, стартовала официальная продажа билетов на матчи футбольного турнира Олимпиады в Париже.

Читайте также:

Группы олимпийского футбольного турнира. Фото: УАФ

Сколько стоят билеты на матчи Украины

По информации официального источника, сборная Украины сыграет три матча группового этапа 24, 27 и 30 июля.

Расписание матчей сборной Украины на Олимпийском турнире:

24 июля. 20:00. Лион. АФК-3* — Украина

27 июля. 18:00. Сент-Этьен. Украина — Марокко

30 июля. 18:00. Лион. Украина — Аргентина

* Одна из стран Азии, которая определится позже.

Стоимость билетов составит от 24 до 70 евро за один матч.

Сборная Украины U-23 под руководством Ротаня впервые собралась в марте для товарищеского матча с Японией, который украинцы проиграли.

Команда была в ослабленном составе, поскольку ее потенциальные лидеры были вызваны в национальную команду и в сборную Украины U-21, которые играли в квалификации чемпионатов Европы.

Также в команду не приехали травмировавшиеся игроки "Шахтера" Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив.

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в "Динамо" — что известно.

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью.