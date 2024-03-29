Сборная Украины потеряла важного игрока перед турниром — подробности травмы

Юношеская сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань не сможет взять на Игры в Париж одного из футболистов. Андрей Булеза не успеет восстановиться к началу турнира от тяжелой травмы.

Футболист львовский "Карпат" нескоро вернется на поле, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Андрей Булеза не поедет на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже этим летом. Травма 20-летнего футболиста, который выступает за "Карпаты" на правах аренды, не позволит ему играть как минимум до конца сезона.

Андрей Булеза во время матча. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Потеря для команды Ротаня

Главный тренер Олимпийской сборной Украины может взять на Игры-2024 футболистов, которые родились после первого января 2001 года. Также наставник получит право заявить на турнир трех игроков, которые старше этого возраста.

Костяком команды Ротаня на Олимпиаде в Париже будут футболисты, которые завоевали путевку на турнир на молодежном Евро-2023. При этом тренер обратится к услугам и более молодых исполнителей, которые еще недавно выступали за юношескую сборную Украины.

Андрей Булеза получил травму на сборах Олимпийской сборной Украины в Венгрии перед поездкой на матч в Японию. Медицинское обследование показало у молодого игрока разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время хавбека прооперируют в Киеве, и через семь месяцев он сможет вернуться на поле.

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