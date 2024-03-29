Сборная Украины потеряла важного игрока перед турниром — подробности травмы
Главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань не сможет взять на Игры в Париж одного из футболистов. Андрей Булеза не успеет восстановиться к началу турнира от тяжелой травмы.
Футболист львовский "Карпат" нескоро вернется на поле, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Андрей Булеза не поедет на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже этим летом. Травма 20-летнего футболиста, который выступает за "Карпаты" на правах аренды, не позволит ему играть как минимум до конца сезона.
Потеря для команды Ротаня
Главный тренер Олимпийской сборной Украины может взять на Игры-2024 футболистов, которые родились после первого января 2001 года. Также наставник получит право заявить на турнир трех игроков, которые старше этого возраста.
Костяком команды Ротаня на Олимпиаде в Париже будут футболисты, которые завоевали путевку на турнир на молодежном Евро-2023. При этом тренер обратится к услугам и более молодых исполнителей, которые еще недавно выступали за юношескую сборную Украины.
Андрей Булеза получил травму на сборах Олимпийской сборной Украины в Венгрии перед поездкой на матч в Японию. Медицинское обследование показало у молодого игрока разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время хавбека прооперируют в Киеве, и через семь месяцев он сможет вернуться на поле.
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