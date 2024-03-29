Церемонию открытия Олимпиады-2024 могут отменить — известна причина

Логотип Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Представители французских спецслужб могут отменить церемонию открытия Летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Существует вероятность, что торжественное мероприятие будет омрачено терактом.

Церемонию открытия ОИ-2024 могут отменить или существенно сократить, сообщает Le Parisien.

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Французский спецслужбы рекомендуют городским властям Парижа отменить ряд обязательных церемоний во время Олимпиады-2024. В частности речь идет о церемонии открытия. Аналитики Главного управления внутренней безопасности Франции предупредили мэра Парижа Анн Идальго и высокой вероятности теракта.

Медали будущих Игр-2024. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Участники Олимпиады в опасности

Глава МВД Франции ознакомился с данными аналитиков из спецслужб и поддержал идею отмены церемонии открытия Игр-2024. Речь о "сценарии скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами мирового телевидения".

В Париже рассматривают некий "план Б", который может означать отмену нынешнего формата парада спортсменов на набережной Сены. Представители спецслужб уверены, что эта церемония станет опасной для спортсменов и зрителей.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях будут участвовать и украинские спортсмены. Олимпийская мужская сборная Украины по футболу дебютирует на турнире.

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