Церемонію відкриття Олімпіади-2024 можуть скасувати — відома причина
Представники французьких спецслужб можуть скасувати церемонію відкриття Літніх Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі. Існує ймовірність, що урочистий захід буде затьмарений терактом.
Церемонію відкриття ОІ-2024 можуть скасувати або суттєво скоротити, повідомляє Le Parisien.
Французька спецслужба рекомендує міській владі Парижа скасувати низку обов'язкових церемоній під час Олімпіади-2024. Зокрема йдеться про церемонію відкриття. Аналітики Головного управління внутрішньої безпеки Франції попередили мера Парижа Анн Ідальго та високої ймовірності теракту.
Учасники Олімпіади у небезпеці
Глава МВС Франції ознайомився з даними аналітиків зі спецслужб та підтримав ідею скасування церемонії відкриття Ігор-2024. Йдеться про "сценарій скоординованої атаки в день церемонії відкриття Олімпійських ігор перед камерами світового телебачення".
У Парижі розглядають "план Б", який може означати скасування нинішнього формату параду спортсменів на набережній Сени. Представники спецслужб упевнені, що ця церемонія стане небезпечною для спортсменів та глядачів.
Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. У змаганнях братимуть участь і українські спортсмени. Олімпійська чоловіча збірна України з футболу дебютує на турнірі.
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