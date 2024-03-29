Церемонію відкриття Олімпіади-2024 можуть скасувати — відома причина

Логотип Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Представники французьких спецслужб можуть скасувати церемонію відкриття Літніх Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі. Існує ймовірність, що урочистий захід буде затьмарений терактом.

Церемонію відкриття ОІ-2024 можуть скасувати або суттєво скоротити, повідомляє Le Parisien.

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Французька спецслужба рекомендує міській владі Парижа скасувати низку обов'язкових церемоній під час Олімпіади-2024. Зокрема йдеться про церемонію відкриття. Аналітики Головного управління внутрішньої безпеки Франції попередили мера Парижа Анн Ідальго та високої ймовірності теракту.

Медалі майбутніх Ігор-2024. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Учасники Олімпіади у небезпеці

Глава МВС Франції ознайомився з даними аналітиків зі спецслужб та підтримав ідею скасування церемонії відкриття Ігор-2024. Йдеться про "сценарій скоординованої атаки в день церемонії відкриття Олімпійських ігор перед камерами світового телебачення".

У Парижі розглядають "план Б", який може означати скасування нинішнього формату параду спортсменів на набережній Сени. Представники спецслужб упевнені, що ця церемонія стане небезпечною для спортсменів та глядачів.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. У змаганнях братимуть участь і українські спортсмени. Олімпійська чоловіча збірна України з футболу дебютує на турнірі.

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