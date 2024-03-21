Маркевич назвав головну проблему збірної України на Олімпіаді у Парижі

Мирон Маркевич у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Головний тренер львівських "Карпат" Мирон Маркевич прокоментував підсумки жеребкування чоловічого футбольного турніру Олімпіади у Парижі. Досвідчений наставник оцінив шанси команди Руслана Ротаня вийти із групи.

Збірній України дісталися складні суперники, повідомив Маркевич в інтерв'ю YouTube-каналу "Карпат".

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Руслан Ротань під час матчу. Фото: УАФ

Що сказав Маркевич

Наставник львівських "Карпат" вважає, що збірна України матиме шанси пробитися до чвертьфіналу Олімпіади-2024, куди виходять по дві найкращі команди з кожного квартету.

Маркевич висловив припущення, що найскладнішим для Олімпійської збірної України стане протистояння з Аргентиною, за яку може зіграти Ліонель Мессі. Тренер "Карпат" вважає, що наставник "синьо-жовтих" має зібрати оптимальний склад.

"Це дуже важливо. Треба зібрати наших найкращих гравців. І Мудрика, і Судакова, та інших. Не думаю, що в такому разі збірна України комусь програватиме", — розповів Маркевич.

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