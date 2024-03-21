Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Мирон Маркевич в Львовском национальном университете имени Ивана Франка. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки мужского футбольного турнира Олимпиады в Париже. Опытный наставник оценил шансы команды Руслана Ротаня выйти из группы.

Сборной Украины достались сложные соперники, сообщил Маркевич в интервью YouTube-каналу "Карпат".

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Руслан Ротань во время матча. Фото: УАФ

Что сказал Маркевич

Наставник львовских "Карпат" считает, что у сборной Украины будут шансы пробиться в четвертьфинал Олимпиады-2024, куда выходят по две лучшие команды из каждого квартета.

Маркевич предположил, что самым сложным для Олимпийской сборной Украины станет противостояние с Аргентиной, за которую может сыграть Лионель Месси. Тренер "Карпат" считает, что наставник "сине-желтых" должен собрать оптимальный состав.

"Это очень важно. Надо собрать наших лучших игроков. И Мудрика, и Судакова, и других. Не думаю, что в таком случае сборная Украины будет кому-то проигрывать", — рассказал Маркевич.

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