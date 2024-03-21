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Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

21 марта 2024 19:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже
Мирон Маркевич в Львовском национальном университете имени Ивана Франка. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки мужского футбольного турнира Олимпиады в Париже. Опытный наставник оценил шансы команды Руслана Ротаня выйти из группы.

Сборной Украины достались сложные соперники, сообщил Маркевич в интервью YouTube-каналу "Карпат". 

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Жеребьевка группового футбольного турнира Олимпиады-2024 определила в соперники сборной Украины национальные команды Аргентины и Марокко. Третьим соперником "сине-желтых" станет одна из сборных азиатского региона. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время матча. Фото: УАФ 

Что сказал Маркевич 

Наставник львовских "Карпат" считает, что у сборной Украины будут шансы пробиться в четвертьфинал Олимпиады-2024, куда выходят по две лучшие команды из каждого квартета. 

Маркевич предположил, что самым сложным для Олимпийской сборной Украины станет противостояние с Аргентиной, за которую может сыграть Лионель Месси. Тренер "Карпат" считает, что наставник "сине-желтых" должен собрать оптимальный состав. 

"Это очень важно. Надо собрать наших лучших игроков. И Мудрика, и Судакова, и других. Не думаю, что в таком случае сборная Украины будет кому-то проигрывать", — рассказал Маркевич. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

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"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ.

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Мирон Маркевич
Олимпийская сборная Украины

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