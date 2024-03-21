Сборная Украины сыграет с экзотическими соперниками на Олимпиаде в Париже

Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань узнал соперников команды по групповой стадии ОИ-2024. Национальная команда продолжает готовиться к Олимпиаде в Париже.

Сборная Украины получила серьезные команды в соперники на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Париже состоялась жеребьевка группового этапа футбольного турнира. Сборная Украины является дебютантом Олимпийских игр. Ей предстоит как минимум три поединка с серьезными соперниками.

Олимпийская сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

С кем сыграет команда Ротаня

Согласно итогам жеребьевки, олимпийская сборная Украины попала в группу "В". Она гарантировано будет противостоять сборным Аргентины и Марокко. Еще одним соперником команды Руслана Ротаня станет одна из азиатских сборных. Отбор в этом регионе будет завершен в мае, тогда и станет известно, какая команда попадет в одну группу с Украиной. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал Олимпиады в Париже.

Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024. Фото: скриншот ФИФА

Подопечные Руслана Ротаня завоевали право сыграть на Олимпийских играх благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. ОИ-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 10 августа.

За сборную Украины смогут сыграть футболисты, которые родились после 1 января 2001 года. Также тренер может взять в команду трех игроков, которые старше 23 лет.

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