Сборная Украины сыграет с экзотическими соперниками на Олимпиаде в Париже
Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань узнал соперников команды по групповой стадии ОИ-2024. Национальная команда продолжает готовиться к Олимпиаде в Париже.
Сборная Украины получила серьезные команды в соперники на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
В Париже состоялась жеребьевка группового этапа футбольного турнира. Сборная Украины является дебютантом Олимпийских игр. Ей предстоит как минимум три поединка с серьезными соперниками.
С кем сыграет команда Ротаня
Согласно итогам жеребьевки, олимпийская сборная Украины попала в группу "В". Она гарантировано будет противостоять сборным Аргентины и Марокко. Еще одним соперником команды Руслана Ротаня станет одна из азиатских сборных. Отбор в этом регионе будет завершен в мае, тогда и станет известно, какая команда попадет в одну группу с Украиной. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал Олимпиады в Париже.
Подопечные Руслана Ротаня завоевали право сыграть на Олимпийских играх благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. ОИ-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 10 августа.
За сборную Украины смогут сыграть футболисты, которые родились после 1 января 2001 года. Также тренер может взять в команду трех игроков, которые старше 23 лет.
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