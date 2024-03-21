Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины сыграет с экзотическими соперниками на Олимпиаде в Париже arrow

Сборная Украины сыграет с экзотическими соперниками на Олимпиаде в Париже

21 марта 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины сыграет с экзотическими соперниками на Олимпиаде в Париже
Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань узнал соперников команды по групповой стадии ОИ-2024. Национальная команда продолжает готовиться к Олимпиаде в Париже. 

Сборная Украины получила серьезные команды в соперники на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В Париже состоялась жеребьевка группового этапа футбольного турнира. Сборная Украины является дебютантом Олимпийских игр. Ей предстоит как минимум три поединка с серьезными соперниками. 

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

С кем сыграет команда Ротаня 

Согласно итогам жеребьевки, олимпийская сборная Украины попала в группу "В". Она гарантировано будет противостоять сборным Аргентины и Марокко. Еще одним соперником команды Руслана Ротаня станет одна из азиатских сборных. Отбор в этом регионе будет завершен в мае, тогда и станет известно, какая команда попадет в одну группу с Украиной. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал Олимпиады в Париже. 

Олимпиада-2024
Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024. Фото: скриншот ФИФА

Подопечные Руслана Ротаня завоевали право сыграть на Олимпийских играх благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. ОИ-2024 пройдут во Франции с 24 июля по 10 августа.

За сборную Украины смогут сыграть футболисты, которые родились после 1 января 2001 года. Также тренер может взять в команду трех игроков, которые старше 23 лет. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно. 

Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ. 

Сауль Альварес обидел Майка Тайсона — что стало причиной.

спорт
футбол
Олимпиада-2024
Руслан Ротань
Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом