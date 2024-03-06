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Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на важный матч

6 марта 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на важный матч
Тренер Руслан Ротань перед сборами команды. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань выбрал футболистов, которые попали в заявку на поединок с Японией. Эти игроки могут составить костяк команды на Олимпиаде в Париже. 

В конце марта команда Ротаня проведет в Венгрии учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола. 

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Руслан Ротань выбрал футболистов, которые проведет венгерский сбор в олимпийской сборной Украины. В нем оказались далеко не все игроки, которые добыли для страны путевку на Олимпиаду-2024. 

В составе команды оказались три футболиста "Шахтера" и всего один номинальный форвард. Им стал Николай Кухаревич, который представляет "Суонси" из Уэльса. При этом тренерский штаб сборной Украины может взять на Игры в Париж трех футболистов старше 23 лет. 

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины. Фото: скриншот УАФ

Задача команды Ротаня 

В рамках сбора в Венгрии олимпийская команда сыграет товарищеский матч со сверстниками из Японии. Он пройдет 25 марта. За пять дней до этого, 20 марта, состоится жеребьевка футбольных турниров Олимпийских игр-2024. Сами Игры пройдут во Франции с 24 июля по 9 августа. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань общается с командой. Фото: УАФ

Известно уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпиады. Помимо команды Ротаня, это Испания, Израиль, Марокко, Египет, Мали, Парагвай, Аргентина, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия. Еще три участника из Азии станут известны 3 мая. 

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Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Руслан Ротань
Олимпийская сборная Украины

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