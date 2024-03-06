Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на важный матч

Тренер Руслан Ротань перед сборами команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань выбрал футболистов, которые попали в заявку на поединок с Японией. Эти игроки могут составить костяк команды на Олимпиаде в Париже.

В конце марта команда Ротаня проведет в Венгрии учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

Читайте также:

Руслан Ротань выбрал футболистов, которые проведет венгерский сбор в олимпийской сборной Украины. В нем оказались далеко не все игроки, которые добыли для страны путевку на Олимпиаду-2024.

В составе команды оказались три футболиста "Шахтера" и всего один номинальный форвард. Им стал Николай Кухаревич, который представляет "Суонси" из Уэльса. При этом тренерский штаб сборной Украины может взять на Игры в Париж трех футболистов старше 23 лет.

Олимпийская сборная Украины. Фото: скриншот УАФ

Задача команды Ротаня

В рамках сбора в Венгрии олимпийская команда сыграет товарищеский матч со сверстниками из Японии. Он пройдет 25 марта. За пять дней до этого, 20 марта, состоится жеребьевка футбольных турниров Олимпийских игр-2024. Сами Игры пройдут во Франции с 24 июля по 9 августа.

Руслан Ротань общается с командой. Фото: УАФ

Известно уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпиады. Помимо команды Ротаня, это Испания, Израиль, Марокко, Египет, Мали, Парагвай, Аргентина, США, Доминиканская Республика и Новая Зеландия. Еще три участника из Азии станут известны 3 мая.

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Депутат Гончаренко заявил, что Тимошенко может купить киевское "Динамо".

Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб.