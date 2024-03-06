Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow С Царенко и Брагару — Мельгоса назвал заявку молодежной сборной Украины arrow

С Царенко и Брагару — Мельгоса назвал заявку молодежной сборной Украины

6 марта 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
С Царенко и Брагару — Мельгоса назвал заявку молодежной сборной Украины
Антон Царенко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с заявкой команды на ближайшие матчи. "Сине-желтые" принимают участие в отборе на Евро-2025. 

Мельгоса вызвал в национальную команду 24 футболиста, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола. 

Читайте также:

В заявке молодежной сборной Украины не оказалось ни одного футболиста донецкого "Шахтера". Киевское "Динамо" представляют сразу четыре игрока. По три футболиста "Руха" и "Зари" тоже получили вызов в Украину U-21. В команде есть даже форвард столичной "Оболони". 

молодежная сборная Украины
Заявка Украины U-21. Фото: скриншот УАФ

Результаты молодежной сборной Украины 

В марте команда Унаи Мельгосы сыграет два поединка. Один из них будет товарищеским матчем. Уже 22 марта в турецкой Анталии Украина U-21 встретится со сверстниками из Марокко. Несколько дней спустя, 26 марта, "молодежка" сыграет на выезде со сборной Азербайджана. 

Назар Волошин
Назар Волошин во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках отбора на Евро-2025 молодежная сборная Украины сыграла пять матчей и одержала победу в каждом из них. Подопечные Унаи Мельгосы возглавляют турнирную таблицу группы "F". 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

спорт
футбол
Антон Царенко
молодежная сборная Украины
Унаи Мельгоса
Максим Брагару

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд