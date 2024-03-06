С Царенко и Брагару — Мельгоса назвал заявку молодежной сборной Украины

Антон Царенко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с заявкой команды на ближайшие матчи. "Сине-желтые" принимают участие в отборе на Евро-2025.

Мельгоса вызвал в национальную команду 24 футболиста, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

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В заявке молодежной сборной Украины не оказалось ни одного футболиста донецкого "Шахтера". Киевское "Динамо" представляют сразу четыре игрока. По три футболиста "Руха" и "Зари" тоже получили вызов в Украину U-21. В команде есть даже форвард столичной "Оболони".

Заявка Украины U-21. Фото: скриншот УАФ

Результаты молодежной сборной Украины

В марте команда Унаи Мельгосы сыграет два поединка. Один из них будет товарищеским матчем. Уже 22 марта в турецкой Анталии Украина U-21 встретится со сверстниками из Марокко. Несколько дней спустя, 26 марта, "молодежка" сыграет на выезде со сборной Азербайджана.

Назар Волошин во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках отбора на Евро-2025 молодежная сборная Украины сыграла пять матчей и одержала победу в каждом из них. Подопечные Унаи Мельгосы возглавляют турнирную таблицу группы "F".

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