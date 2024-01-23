Динамо не может договориться о трансфере Брагару

Максим Брагару в форме "Черноморца". Фото: "Черноморец"

Киевское "Динамо" попало в странную ситуацию с трансфером вингера Максима Брагару из "Черноморца". Контракт с футболистом подписан, но клубы не могут договориться.

Если договориться не смогут, то одесситы получат "копейки", сообщил портал Sport.ua.

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Максим Брагару. Фото: УАФ

Ситуация с Брагару

Как известно, Брагару подписал предварительный контракт с "Динамо". Это значит, что он перейдет в киевский клуб после окончания срока действия контракта — 30 июня текущего года. В этой ситуации "Черноморец" сможет рассчитывать лишь на компенсацию за воспитание игрока.

"Динамо", несмотря на подписанный контракт, было готово заплатить "Черноморцу" компенсацию в размере 300-350 тысяч долларов. Однако одесситы хотят 500 тысяч евро и аренду на вторую часть сезона.

Если договориться не удастся, то "Динамо" подождет до лета и заплатит лишь платеж солидарности за воспитание игрока — 5% от его трансферной стоимости.

Отметим, что Брагару находится в Турции на тренировочных сборах "Черноморца" и пропустил три контрольных матча. Официальная причина — продолжается восстановление после травмы. Не официально — Брагару не будет играть, пока клубы окончательно не договорятся.

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