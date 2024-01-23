Динамо не може домовитися про трансфер Брагару
Київське "Динамо" потрапило у дивну ситуацію з трансфером вінгера Максима Брагару з "Чорноморця". Контракт із футболістом підписано, але клуби не можуть домовитися.
Якщо домовитися не зможуть, то одесити отримають копійки, повідомив портал Sport.ua.
Ситуація із Брагару
Як відомо, Брагару підписав попередній контракт із "Динамо". Це означає, що він перейде до київського клубу після закінчення терміну дії контракту — 30 червня поточного року. У цій ситуації "Чорноморець" зможе розраховувати лише на компенсацію за виховання гравця.
"Динамо", попри підписаний контракт, було готове заплатити "Чорноморцю" компенсацію у розмірі 300-350 тисяч доларів. Проте одесити хочуть 500 тисяч євро та оренду на другу частину сезону.
Якщо домовитися не вдасться, то "Динамо" зачекає до літа і заплатить лише платіж солідарності за виховання гравця — 5% від його трансферної вартості.
Зазначимо, що Брагару перебуває в Туреччині на тренувальних зборах "Чорноморця" і пропустив три контрольні матчі. Офіційна причина — продовжується відновлення після травми. Не офіційна — Брагару не гратиме, доки клуби остаточно не домовляться.
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