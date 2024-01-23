Динамо не може домовитися про трансфер Брагару

Максим Брагару у формі "Чорноморця". Фото: "Чорноморець"

Київське "Динамо" потрапило у дивну ситуацію з трансфером вінгера Максима Брагару з "Чорноморця". Контракт із футболістом підписано, але клуби не можуть домовитися.

Якщо домовитися не зможуть, то одесити отримають копійки, повідомив портал Sport.ua.

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Максим Брагар. Фото: УАФ

Ситуація із Брагару

Як відомо, Брагару підписав попередній контракт із "Динамо". Це означає, що він перейде до київського клубу після закінчення терміну дії контракту — 30 червня поточного року. У цій ситуації "Чорноморець" зможе розраховувати лише на компенсацію за виховання гравця.

"Динамо", попри підписаний контракт, було готове заплатити "Чорноморцю" компенсацію у розмірі 300-350 тисяч доларів. Проте одесити хочуть 500 тисяч євро та оренду на другу частину сезону.

Якщо домовитися не вдасться, то "Динамо" зачекає до літа і заплатить лише платіж солідарності за виховання гравця — 5% від його трансферної вартості.

Зазначимо, що Брагару перебуває в Туреччині на тренувальних зборах "Чорноморця" і пропустив три контрольні матчі. Офіційна причина — продовжується відновлення після травми. Не офіційна — Брагару не гратиме, доки клуби остаточно не домовляться.

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