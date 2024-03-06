З Царенком та Брагару — Мельгоса назвав заявку молодіжної збірної України
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився із заявкою команди на найближчі матчі. "Синьо-жовті" беруть участь у відборі на Євро-2025.
Мельгоса викликав до національної команди 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
У заявці молодіжної збірної України не було жодного футболіста донецького "Шахтаря". Київське "Динамо" представляють відразу чотири гравці. По три футболісти "Руху" та "Зорі" теж отримали виклик в Україну U-21. У команді є навіть форвард столичної "Оболоні".
Результати молодіжної збірної України
У березні команда Унаї Мельгоси зіграє два поєдинки. Один із них буде товариським матчем. Вже 22 березня у турецькій Анталії Україна U-21 зустрінеться з однолітками із Марокко. Через кілька днів, 26 березня, "молодіжка" зіграє на виїзді зі збірною Азербайджану.
У рамках відбору на Євро-2025 молодіжна збірна України зіграла п'ять матчів та здобула перемогу у кожному з них. Підопічні Унаї Мельгоси очолюють турнірну таблицю групи "F".
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