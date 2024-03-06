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З Царенком та Брагару — Мельгоса назвав заявку молодіжної збірної України

6 березня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
З Царенком та Брагару — Мельгоса назвав заявку молодіжної збірної України
Антон Царенко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився із заявкою команди на найближчі матчі. "Синьо-жовті" беруть участь у відборі на Євро-2025.

Мельгоса викликав до національної команди 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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У заявці молодіжної збірної України не було жодного футболіста донецького "Шахтаря". Київське "Динамо" представляють відразу чотири гравці. По три футболісти "Руху" та "Зорі" теж отримали виклик в Україну U-21. У команді є навіть форвард столичної "Оболоні".

молодіжна збірна України
Заявка U-21. Фото: скриншот УАФ

Результати молодіжної збірної України

У березні команда Унаї Мельгоси зіграє два поєдинки. Один із них буде товариським матчем. Вже 22 березня у турецькій Анталії Україна U-21 зустрінеться з однолітками із Марокко. Через кілька днів, 26 березня, "молодіжка" зіграє на виїзді зі збірною Азербайджану.

Назар Волошин
Назар Волошин під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках відбору на Євро-2025 молодіжна збірна України зіграла п'ять матчів та здобула перемогу у кожному з них. Підопічні Унаї Мельгоси очолюють турнірну таблицю групи "F".

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру. 

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

спорт
футбол
Антон Царенко
молодіжна збірна України
Унаї Мельгоса
Максим Брагару

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