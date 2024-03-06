Ротань назвав заявку Олімпійської збірної України на важливий матч

Тренер Руслан Ротань перед зборами команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань обрав футболістів, які потрапили до заявки на поєдинок із Японією. Ці гравці можуть скласти кістяк команди на Олімпіаді у Парижі.

Наприкінці березня команда Ротаня проведе в Угорщині навчально-тренувальний збір, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

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Руслан Ротань вибрав футболістів, які проведе угорський збір в олімпійській збірній України. У ньому виявилися далеко не всі гравці, які здобули для країни путівку на Олімпіаду-2024.

У складі команди опинилися три футболісти "Шахтаря" і лише один номінальний форвард. Ним став Микола Кухаревич, який представляє "Суонсі" з Уельсу. При цьому тренерський штаб збірної України може взяти на Ігри до Парижа трьох футболістів віком від 23 років.

Олімпійська збірна України. Фото: скриншот УАФ

Завдання команди Ротаня

У рамках збору в Угорщині олімпійська команда зіграє товариський матч з однолітками з Японії. Він пройде 25 березня. За п'ять днів до цього, 20 березня, відбудеться жеребкування футбольних турнірів Олімпійських ігор-2024. Самі Ігри відбудуться у Франції з 24 липня до 9 серпня.

Руслан Ротань спілкується із командою. Фото: УАФ

Відомо вже 12 учасників чоловічого футбольного турніру Олімпіади. Окрім команди Ротаня, це Іспанія, Ізраїль, Марокко, Єгипет, Малі, Парагвай, Аргентина, США, Домініканська Республіка та Нова Зеландія. Ще три учасники з Азії стануть відомими 3 травня.

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