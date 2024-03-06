Ротань назвав заявку Олімпійської збірної України на важливий матч
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань обрав футболістів, які потрапили до заявки на поєдинок із Японією. Ці гравці можуть скласти кістяк команди на Олімпіаді у Парижі.
Наприкінці березня команда Ротаня проведе в Угорщині навчально-тренувальний збір, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
Руслан Ротань вибрав футболістів, які проведе угорський збір в олімпійській збірній України. У ньому виявилися далеко не всі гравці, які здобули для країни путівку на Олімпіаду-2024.
У складі команди опинилися три футболісти "Шахтаря" і лише один номінальний форвард. Ним став Микола Кухаревич, який представляє "Суонсі" з Уельсу. При цьому тренерський штаб збірної України може взяти на Ігри до Парижа трьох футболістів віком від 23 років.
Завдання команди Ротаня
У рамках збору в Угорщині олімпійська команда зіграє товариський матч з однолітками з Японії. Він пройде 25 березня. За п'ять днів до цього, 20 березня, відбудеться жеребкування футбольних турнірів Олімпійських ігор-2024. Самі Ігри відбудуться у Франції з 24 липня до 9 серпня.
Відомо вже 12 учасників чоловічого футбольного турніру Олімпіади. Окрім команди Ротаня, це Іспанія, Ізраїль, Марокко, Єгипет, Малі, Парагвай, Аргентина, США, Домініканська Республіка та Нова Зеландія. Ще три учасники з Азії стануть відомими 3 травня.
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