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Збірна України зіграє з екзотичними суперниками на Олімпіаді у Парижі

21 березня 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України зіграє з екзотичними суперниками на Олімпіаді у Парижі
Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань дізнався про суперників команди з групової стадії ОІ-2024. Національна команда продовжує готуватися до Олімпіади у Парижі.

Збірна України здобула серйозні команди у суперники на Олімпіаді-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У Парижі відбулося жеребкування групового етапу футбольного турніру. Збірна України є дебютантом Олімпійських ігор. Вона має як мінімум три поєдинки з серйозними суперниками.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України перед матчем Фото: УАФ

З ким зіграє команда Ротаня

Згідно з підсумками жеребкування, олімпійська збірна України потрапила до групи "В". Вона гарантовано протистоятиме збірним Аргентини та Марокко. Ще одним суперником команди Руслана Ротаня стане одна з азіатських збірних. Відбір у цьому регіоні буде завершено у травні, тоді й стане відомо, яка команда потрапить до однієї групи з Україною. Дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу Олімпіади у Парижі.

Олімпіада-2024
Результати жеребкування футбольного турніру ОІ-2024. Фото: скриншот ФІФА

Підопічні Руслана Ротаня вибороли право зіграти на Олімпійських іграх завдяки виходу в півфінал молодіжного Євро-2023. ОІ-2024 відбудуться у Франції з 24 липня по 10 серпня.

За збірну України зможуть зіграти футболісти, що народилися після 1 січня 2001 року. Також тренер може взяти в команду трьох гравців старших 23 років.

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Олімпіада-2024
Руслан Ротань
Олімпійська збірна України

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