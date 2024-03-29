Збірна України втратила важливого гравця перед турніром — подробиці травми

Юнацька збірна України перед матчем. Фото: УАФ

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань не зможе взяти на Ігри до Парижа одного з футболістів. Андрій Булеза не встигне відновитися до початку турніру від тяжкої травми.

Футболіст львівський "Карпат" нескоро повернеться на поле, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Півзахисник донецького "Шахтаря" Андрій Булеза не поїде на Олімпіаду-2024, яка пройде в Парижі цього літа. Травма 20-річного футболіста, який виступає за "Карпати" на правах оренди, не дозволить йому грати щонайменше до кінця сезону.

Андрій Булеза під час матчу. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Втрата для команди Ротаня

Головний тренер Олімпійської збірної України може взяти на Ігри-2024 футболістів, які народилися після першого січня 2001 року. Також наставник отримає право заявити на турнір трьох гравців, які старші за цей вік.

Костяком команди Ротаня на Олімпіаді в Парижі будуть футболісти, які вибороли путівку на турнір на молодіжному Євро-2023. При цьому тренер звернеться до послуг і молодших виконавців, які ще нещодавно виступали за юнацьку збірну України.

Андрій Булеза отримав травму на зборах Олімпійської збірної України в Угорщині перед поїздкою на матч до Японії. Медичне обстеження показало у молодого гравця розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Найближчим часом хавбека прооперують у Києві, і за сім місяців він зможе повернутися на поле.

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