Збірна України втратила важливого гравця перед турніром — подробиці травми
Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань не зможе взяти на Ігри до Парижа одного з футболістів. Андрій Булеза не встигне відновитися до початку турніру від тяжкої травми.
Футболіст львівський "Карпат" нескоро повернеться на поле, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.
Півзахисник донецького "Шахтаря" Андрій Булеза не поїде на Олімпіаду-2024, яка пройде в Парижі цього літа. Травма 20-річного футболіста, який виступає за "Карпати" на правах оренди, не дозволить йому грати щонайменше до кінця сезону.
Втрата для команди Ротаня
Головний тренер Олімпійської збірної України може взяти на Ігри-2024 футболістів, які народилися після першого січня 2001 року. Також наставник отримає право заявити на турнір трьох гравців, які старші за цей вік.
Костяком команди Ротаня на Олімпіаді в Парижі будуть футболісти, які вибороли путівку на турнір на молодіжному Євро-2023. При цьому тренер звернеться до послуг і молодших виконавців, які ще нещодавно виступали за юнацьку збірну України.
Андрій Булеза отримав травму на зборах Олімпійської збірної України в Угорщині перед поїздкою на матч до Японії. Медичне обстеження показало у молодого гравця розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Найближчим часом хавбека прооперують у Києві, і за сім місяців він зможе повернутися на поле.
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