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УАФ оголосила про початок продажу квитків на матчі збірної України на Олімпіаді у Парижі

9 квітня 2024 17:03
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Агабекян Карен
редактор
УАФ оголосила про початок продажу квитків на матчі збірної України на Олімпіаді у Парижі
Головний тренер Руслан Ротан перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У липні збірна України U-23 уперше в історії зіграє на Олімпійських іграх. До Парижу команду повезе головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

За інформацією Української асоціації футболу, стартував офіційний продаж квитків на матчі футбольного турніру Олімпіади в Парижі.

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Група олімпійського футбольного турніру. Фото: УАФ

Скільки коштують квитки на матчі України

За інформацією офіційного джерела, збірна України зіграє три матчі групового етапу 24, 27 та 30 липня.

Розклад матчів збірної України на Олімпійському турнірі:

  • 24 липня. 20:00. Ліон. АФК-3* — Україна
  • 27 липня. 18:00. Сент-Етьєн. Україна — Марокко
  • 30 липня. 18:00. Ліон. Україна — Аргентина

* Одна з країн Азії, яка визначиться пізніше.

Вартість квитків становитиме від 24 до 70 євро за один матч.

Збірна України U-23 під керівництвом Ротаня вперше зібралася у березні для товариського матчу з Японією, який українці програли.

Команда була в ослабленому складі, оскільки її потенційних лідерів було викликано до національної команди та до збірної України U-21, які грали у кваліфікації чемпіонатів Європи.

Також до команди не приїхали травмовані гравці "Шахтаря" Артем Бондаренко та Дмитро Криськів.

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футбол
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Руслан Ротань
Олімпійська збірна України

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