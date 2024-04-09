УАФ оголосила про початок продажу квитків на матчі збірної України на Олімпіаді у Парижі
У липні збірна України U-23 уперше в історії зіграє на Олімпійських іграх. До Парижу команду повезе головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.
За інформацією Української асоціації футболу, стартував офіційний продаж квитків на матчі футбольного турніру Олімпіади в Парижі.
Скільки коштують квитки на матчі України
За інформацією офіційного джерела, збірна України зіграє три матчі групового етапу 24, 27 та 30 липня.
Розклад матчів збірної України на Олімпійському турнірі:
- 24 липня. 20:00. Ліон. АФК-3* — Україна
- 27 липня. 18:00. Сент-Етьєн. Україна — Марокко
- 30 липня. 18:00. Ліон. Україна — Аргентина
* Одна з країн Азії, яка визначиться пізніше.
Вартість квитків становитиме від 24 до 70 євро за один матч.
Збірна України U-23 під керівництвом Ротаня вперше зібралася у березні для товариського матчу з Японією, який українці програли.
Команда була в ослабленому складі, оскільки її потенційних лідерів було викликано до національної команди та до збірної України U-21, які грали у кваліфікації чемпіонатів Європи.
Також до команди не приїхали травмовані гравці "Шахтаря" Артем Бондаренко та Дмитро Криськів.
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