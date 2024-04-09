УАФ оголосила про початок продажу квитків на матчі збірної України на Олімпіаді у Парижі

Головний тренер Руслан Ротан перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

У липні збірна України U-23 уперше в історії зіграє на Олімпійських іграх. До Парижу команду повезе головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

За інформацією Української асоціації футболу, стартував офіційний продаж квитків на матчі футбольного турніру Олімпіади в Парижі.

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Скільки коштують квитки на матчі України

За інформацією офіційного джерела, збірна України зіграє три матчі групового етапу 24, 27 та 30 липня.

Розклад матчів збірної України на Олімпійському турнірі:

24 липня. 20:00. Ліон. АФК-3* — Україна

27 липня. 18:00. Сент-Етьєн. Україна — Марокко

30 липня. 18:00. Ліон. Україна — Аргентина

* Одна з країн Азії, яка визначиться пізніше.

Вартість квитків становитиме від 24 до 70 євро за один матч.

Збірна України U-23 під керівництвом Ротаня вперше зібралася у березні для товариського матчу з Японією, який українці програли.

Команда була в ослабленому складі, оскільки її потенційних лідерів було викликано до національної команди та до збірної України U-21, які грали у кваліфікації чемпіонатів Європи.

Також до команди не приїхали травмовані гравці "Шахтаря" Артем Бондаренко та Дмитро Криськів.

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