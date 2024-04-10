Мудрик уйдет из Челси из-за трансфера в Лондон известного игрока

Михаил Мудрик на разминке перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может стать частью сделки лондонского клуба с другой командой. Вингер на год уедет со "Стэмфорд Бридж" и попробует силы в чемпионате Италии.

Известный клуб хочет арендовать сразу несколько футболистов "Челси", сообщает Tutto Mercato.

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Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года и подписал с английским клубом долгосрочный контракт. "Синие" не хотят продавать 23-летнего полузащитника, но могут отправить его в аренду, чтобы украинец получал стабильную игровую практику.

Михаил Мудрик в матче с "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Matthew Childs

Какой клуб интересуется Мудриком

"Челси" необходим стабильный и результативный форвард, который каждый сезон сможет забивать не меньше 15 голов. "Синие" остановили выбор на футболисте сборной Нигерии и "Наполи" Викторе Осимхене.

Итальянский клуб отклонил уже несколько предложений "Челси" по игроку. Однако "Наполи" готов согласиться на другую сделку. Итальянцы хотят получить за Осимхена 60 млн евро и двух игроков "Челси" в аренду. Речь идет о Михаиле Мудрике и Коноре Галлахере.

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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