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Мудрик уйдет из Челси из-за трансфера в Лондон известного игрока

10 апреля 2024 07:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик уйдет из Челси из-за трансфера в Лондон известного игрока
Михаил Мудрик на разминке перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может стать частью сделки лондонского клуба с другой командой. Вингер на год уедет со "Стэмфорд Бридж" и попробует силы в чемпионате Италии. 

Известный клуб хочет арендовать сразу несколько футболистов "Челси", сообщает Tutto Mercato

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Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года и подписал с английским клубом долгосрочный контракт. "Синие" не хотят продавать 23-летнего полузащитника, но могут отправить его в аренду, чтобы украинец получал стабильную игровую практику. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче с "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Matthew Childs

Какой клуб интересуется Мудриком 

"Челси" необходим стабильный и результативный форвард, который каждый сезон сможет забивать не меньше 15 голов. "Синие" остановили выбор на футболисте сборной Нигерии и "Наполи" Викторе Осимхене. 

Итальянский клуб отклонил уже несколько предложений "Челси" по игроку. Однако "Наполи" готов согласиться на другую сделку. Итальянцы хотят получить за Осимхена 60 млн евро и двух игроков "Челси" в аренду. Речь идет о Михаиле Мудрике и Коноре Галлахере. 

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Россия официально пригласила Украину на Игры дружбы.

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