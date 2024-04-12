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Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав

12 квітня 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав
Артем Мілевський вдома. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський обрав гравця, якого вважає найкращим півзахисником з усіх, з ким виходив на поле. Думку ексфорварда поділяють багато вболівальників.

На своїй сторінці в Telegram Артем Мілевський згадав легендарного гравця "Динамо".

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Артем Мілевський продовжує підбивати підсумки своєї футбольної кар'єри. Колишній форвард назвав одного півзахисника, якого вважає найкращим на своїй позиції. Вони разом виступали у київському "Динамо".

Валентин Белькевич
Валентин Белькевич у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Кого вибрав Мілевський

Ексфорвард назвав прізвище Валентина Белькевича. Він вважає, що білоруський футболіст був найталановитішим плеймейкером, з яким Мілевському вдавалося взаємодіяти на полі.

"Він умів дуже багато таких речей, які ніхто не вміє. Але, на жаль, царство небесне йому. А якщо вибирати з європейців, напевно це буде Франческо Тотті", — розповів Мілевський.

Валентин Белькевич виступав за "Динамо" з 1996 до 2007 року. Його двічі визнавали "Футболістом року" в Україні. Белькевич вісім разів ставав чемпіоном країни та грав із "Динамо" у півфіналі Ліги чемпіонів.

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"Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Аталанти" й результати інших матчів ЛЄ.

спорт
футбол
Артем Мілевський
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