Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав

Артем Мілевський вдома. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський обрав гравця, якого вважає найкращим півзахисником з усіх, з ким виходив на поле. Думку ексфорварда поділяють багато вболівальників.

На своїй сторінці в Telegram Артем Мілевський згадав легендарного гравця "Динамо".

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Артем Мілевський продовжує підбивати підсумки своєї футбольної кар'єри. Колишній форвард назвав одного півзахисника, якого вважає найкращим на своїй позиції. Вони разом виступали у київському "Динамо".

Валентин Белькевич у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Кого вибрав Мілевський

Ексфорвард назвав прізвище Валентина Белькевича. Він вважає, що білоруський футболіст був найталановитішим плеймейкером, з яким Мілевському вдавалося взаємодіяти на полі.

"Він умів дуже багато таких речей, які ніхто не вміє. Але, на жаль, царство небесне йому. А якщо вибирати з європейців, напевно це буде Франческо Тотті", — розповів Мілевський.

Валентин Белькевич виступав за "Динамо" з 1996 до 2007 року. Його двічі визнавали "Футболістом року" в Україні. Белькевич вісім разів ставав чемпіоном країни та грав із "Динамо" у півфіналі Ліги чемпіонів.

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