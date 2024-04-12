Ліверпуль зазнав принизливої поразки від Аталанти й результати інших матчів ЛЄ

Мухаммед Салах після поразки "Ліверпуля" Фото: Reuters/Molly Darlington

У Лізі Європи відбулися перші матчі чвертьфінальної стадії. На ній був як український слід, так й сенсаційні результати.

Одним із них стала розгромна поразка "Ліверпуля" на "Енфілді", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ліверпуль" — "Аталанта" — 0:3

Голи: Скамакка, 38, 60, Пашаліч. 83

"Ліверпуль": Келлехер, Гомес, ван Дейк, Конате, Цімікас (Робертсон, 46), Ендо (Діогу Жота, 76), Мак Аллістер, Джонс (Собослаї, 46), Еліотт (Салах, 46), Гакпо, Нуньєс 60).

Головний тренер Юрген Клопп.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джімшіті, Хін, де Рон, Руджері, Пашаліч, Копмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Міранчук, 89), Скамакка.

Головний тренер: Джан П'єро Гасперіні.

Попередження: Хін, 25, Руджері, 77.

Перший дзвіночок для "Ліверпуля" пролунав уже на другій хвилині, коли Пашаліч з кількох метрів не влучив у ворота. Потім під кінець першого тайму пішла передача з правого флангу до центру штрафного й звідти Скамака пробив голкіпера.

На 60-й хвилині знову була передача з правого флангу і Скамака "розстрілював" ворота взагалі без протидії.

Фінальний м'яч "Аталанта" забила на 83-й хвилині. Скамака перехопив м'яч у центрі поля, протяг його, вивів Едерсона на побачення з голкіпером, але Келлехер відбив м'яч. Щоправда, "круглий" полетів на Пашаліча і той розстрілював порожні ворота.

Для "Ліверпуля" ця поразка стала першою домашньою за останні 34 матчі у всіх турнірах. Раніше у них на "Енфілді" було 28 перемог та п'ять нічийних результатів.

Також "Ліверпуль" повторив дві свої найбільші поразки на "Енфілді". У жовтні 2014-го вони поступалися "Реалу" — 0:3, а в лютому 2023-го все тому "Реалу" — 2:5.

"Бенфіка" — "Марсель" — 2:1

Голи: Рафа Сілва, 16, Ді Марія, 52 — Обамеянг, 67.

"Бенфіка": Трубін, Ба, Отаменді, Антоніу Сілва, Еурснес, Ді Марія, Рафа Сілва, Флорентіну, Жоау Невеш, Нерес (Жоау Маріу, 71), Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).

Головний тренер Роджер Шмідт.

"Марсель: Лопес, Мбемба (Согло, 67), Жіго, Балерді, Мерлен (Ндіай, 45), Кондогбіа, Верету, Харіт, Луїс Енріке, Обамеянг, Пемі (Унаї, 53).

Головний тренер: Жан-Луї Гассе.

Попередження: Нерес, 18

У Лісабоні команда Анатолій Трубін змогла перемогти, хоч і не з переконливим рахунком на табло.

"Орли" відкрили рахунок на 16-й хвилині, коли Рафу Сілву вивели на побачення з голкіпером і він пробив повз нього.

На 52-й хвилині "Бенфіка" втекла в контратаку, Анхель Ді Марія обігрався з Давидом Нересом і точно пробив з воротарської лінії.

Здавалося, що все втрачено для "Марселя", доки не сталася груба помилка захисника "Бенфіки", через яку П'єр-Ерік Обамеянг вискочив на ворота "орлів" і не зробив рахунок 2:1.

"Мілан" — "Рома" — 0:1

Гол: Манчіні, 17.

"Мілан": Меньян, Калабрія, Габбія, Тіав, Ернандес, Лофтус-Чік, Беннасер (Адлі, 59), Пулішич (Чуквуезе, 78), Рейндерс, Рафаел Леау (Окафор, 78), Жиру.

Головний тренер: Стефано Піолі.

"Рома": Свілар, Челік, Смолінг, Манчіні, Спінаццола, Паредес (Бове, 89), Крістанте, Пеллегріні (Ауар, 89), Ель-Шаараві, Дібала (Абрахам, 81), Лукаку (Льоренте, 90).

Головний тренер Даніеле Де Росії.

Для "Мілана" матч став складним уже на 17-й хвилині, коли після стандарту Джанлука Манчіні головою переправив м'яч у ворота Майкла Меньяна. За рахунку 1:0 "Рома" вміло закрилася за оборонними редутами та довела матч до перемоги.

Зазначимо, що Мілан перервав свою серію без поразок, яка налічувала 17 матчів.

Попередження: Пулішич, 33, Крістанте, 38, Адлі, 63, Лофтус-Чік, 73.

A нарrow defeat в першу ногу, але цей ти є far from over. On to the Olimpico. #ACMASR #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/twqfXQFdZd — AC Milan (@acmilan) April 11, 2024

"Баєр" — "Вест Гем" — 2:0

Голи: Хофманн, 83, Боніфас, 91.

"Баєр": Коварж, Фрімпонг (Телла, 67), Та, Тапсоба, Станішич (Інкапіє, 66), Грімальдо, Джака, Паласіос, Вірц, Адлі (Хофманн, 76), Шик (Боніфасе, 76).

Головний тренер: Хабі Алонсо.

"Вест Гем": Фабіаньскі, Цоуфал, Крессвелл, Зума, Мавропанос (Агерд, 86), Емерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Кудус (Джонсон, 86), Антоніо.

Головний тренер: Девід Мойєс.

Попередження: Лукас Пакета, 21, Емерсон, 56.

"Баєр" зараз на хорошому ходу й у матчі з "Вест Гемом" це довів. Підопічні Алонсо мали вигравати 5:0 або 7:0, але англійці весь матч захищалися, поставивши автобус біля своїх воріт.

Німці спромоглися розпечатати ворота на 83-й хвилині. Йонас Хофманн зіграв на підборі після кутового та з 12 метрів зміг забити.

На 91-й хвилині "Баєр" розіграв кутовий і після подачі з лівого флангу до штрафного майданчика Віктор Боніфасе головою забив другий м'яч.

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