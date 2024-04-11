Мбаппе провалив матч із Барселоною — уболівальники розкритикували форварда

Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе не відзначився результативними діями у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Футболіст часто програвав боротьбу футболістам "Барселони".

Уболівальники "ПСЖ" розкритикували Мбаппе після матчу, повідомляє L'Equipe.

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"ПСЖ" несподівано програв перший чвертьфінал Ліги чемпіонів. Французька команда у Парижі поступилася "Барселоні" з рахунком 2:3. Вболівальники "ПСЖ" весь матч гнали свою команду вперед, але їхня енергія не допомогла підопічним Луїса Енріке у цьому протистоянні.

Кіліан Мбаппе під час атаки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе не зумів забити гол

Перед першим матчем із "Барселоною" лідер "ПСЖ" заявив, що гранично мотивований і збирається стати героєм поєдинку. "Настав час великих гравців, і я готовий", — говорив Мбаппе.

За матч з "Барселоною" Кіліан не забив жодного гола, не зробив результативної передачі, не завдав жодного удару в ворота і 14 разів втрачав м'яч. Аналітичний портал WhoScored оцінив гру форварда у 6,5 бала. Це одна із найнижчих оцінок у команді.

Оцінки за матч "ПСЖ" — "Барселона". Фото: скриншот WhoScored

Найвищий бал у "ПСЖ" отримав Вітінья — 7,9. Героєм матчу став бразилець Рафінья. Гравцеві "Барселони" поставили оцінку 8,6.

Вболівальники "ПСЖ" після матчу розкритикували Мбаппе у соціальних мережах. Деякі фани закликали Кіліана швидше переходити до "Реалу", інші порадили форварду менше говорити й більше працювати на полі.

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