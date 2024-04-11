Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе провалив матч із Барселоною — уболівальники розкритикували форварда arrow

Мбаппе провалив матч із Барселоною — уболівальники розкритикували форварда

11 квітня 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе провалив матч із Барселоною — уболівальники розкритикували форварда
Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе не відзначився результативними діями у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Футболіст часто програвав боротьбу футболістам "Барселони".

Уболівальники "ПСЖ" розкритикували Мбаппе після матчу, повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

"ПСЖ" несподівано програв перший чвертьфінал Ліги чемпіонів. Французька команда у Парижі поступилася "Барселоні" з рахунком 2:3. Вболівальники "ПСЖ" весь матч гнали свою команду вперед, але їхня енергія не допомогла підопічним Луїса Енріке у цьому протистоянні.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе під час атаки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе не зумів забити гол

Перед першим матчем із "Барселоною" лідер "ПСЖ" заявив, що гранично мотивований і збирається стати героєм поєдинку. "Настав час великих гравців, і я готовий", — говорив Мбаппе.

За матч з "Барселоною" Кіліан не забив жодного гола, не зробив результативної передачі, не завдав жодного удару в ворота і 14 разів втрачав м'яч. Аналітичний портал WhoScored оцінив гру форварда у 6,5 бала. Це одна із найнижчих оцінок у команді.

Оцінки за матч ПСЖ - Барселона
Оцінки за матч "ПСЖ" — "Барселона". Фото: скриншот WhoScored

Найвищий бал у "ПСЖ" отримав Вітінья — 7,9. Героєм матчу став бразилець Рафінья. Гравцеві "Барселони" поставили оцінку 8,6.

Вболівальники "ПСЖ" після матчу розкритикували Мбаппе у соціальних мережах. Деякі фани закликали Кіліана швидше переходити до "Реалу", інші порадили форварду менше говорити й більше працювати на полі.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Хаві назвав найкращих гравців "Барселони" після перемоги над "ПСЖ" у Лізі чемпіонів.

В будинок воротаря "Динамо" та "Чорноморця" прилетіла ракета окупантів.

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Барселона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи