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В будинок воротаря Динамо та Чорноморця прилетіла ракета окупантів

10 квітня 2024 21:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В будинок воротаря Динамо та Чорноморця прилетіла ракета окупантів
Юрій Роменський. Фото: Дмитро Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу постраждав приватний будинок відомого воротаря київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" 70-х та 80-х років Юрія Роменського. Сам ветеран в цей час, на щастя, не перебував у місці влучання.

Про це в редакцію Новини.LIVE повідомила Одеська обласна футбольна асоціація.

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Влучання сталося в Одеській області, в Овідіопольскому районі. Приватний будинок легенди зазнав значних ушкоджень, вилетіли вікна та майже був знищений дах будівлі.

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Наслідки обстрілу будинку Роменського. Фото: ООФА

В цей час Юрій Михайлович, якому наразі 71 рік, перебував в Одесі. З ним, Слава Богу, все добре.

Допомогли вболівальники

До ліквідації завалів та експертизи наслідків влучання оперативно долучилась місцева влада. А допомогу з будівельними матеріалами та роботами надали в одеському Клубі вболівальників футболу.

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Наслідки обстрілу будинку Роменського. Фото: ООФА

Додамо, що Юрій Роменський грав за київське "Динамо" в сезонах 1979-81 та провів 72 матчі, за "Чорноморець" він грав у 1978-му та 1982-84 та зіграв у 88 матчах. Також він провів 5 матчів за збірну СРСР.

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обстріли
ветерани
Динамо
Чорноморець

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