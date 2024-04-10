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Тухель назвав людину, яка завадила Баварії виграти в Арсенала в Лізі чемпіонів

10 квітня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель назвав людину, яка завадила Баварії виграти в Арсенала в Лізі чемпіонів
Тренер Томас Тухель під час матчу "Баварії" у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель засмучений через те, що мюнхенці не зуміли перемогти у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда зіграла з "Арсеналом" внічию у Лондоні.

Тухель вважає, що його підопічні справедливо претендували на пенальті у другому таймі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварію" вважали аутсайдером чвертьфінальної пари з "Арсеналом" напередодні поєдинку цих команд у Лізі чемпіонів. Мюнхенці першими пропустили гол від "канонірів", але відповіли на це двома своїми м'ячами у першому таймі. Після перерви "Баварія" пропустила другий гол, але перед тим претендувала на пенальті.

Що Тухель розповів про гру "Баварії"

У середині другого тайму голкіпер "Арсеналу" Рая у своєму штрафному майданчику зробив пас ногою на захисника Габріела, який взяв м'яч у руки. Це груба помилка, і головний суддя Глен Нюберг мав формальне право призначити пенальті у ворота "канонірів", але не зробив цього. Таке рішення арбітра викликало обурення наставника "Баварії".

"Найбільше нас розлютив аргумент судді з приводу того, чому він не призначив пенальті. Рефері заявив, що це була дитяча помилка, і він не поставить одинадцятиметровий через неї у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Я не бачив дитину на полі. Помилку припустився дорослий футболіст", — заявив Тухель.

Харрі Кейн
Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/David Klein

Чвертьфінал у відповідь Ліги чемпіонів, в якому "Баварія" прийме "Арсенал", відбудеться в середу, 17 квітня.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Баварія
Арсенал
Томас Тухель

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