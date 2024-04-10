Артета розповів про гру Зінченка та причину невдач Арсеналу у матчі з Баварією

Тренер Мікель Артета під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/David Klein

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета оцінив гру своєї команди проти "Баварії" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Каноніри" не змогли обіграти мюнхенців.

Матч Ліги чемпіонів у Лондоні завершився результативною нічиєю, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Арсенал" був фаворитом цього протистояння та успішно розпочав гру з "Баварією". Букайо Сака вивів "канонірів" уперед уже у дебюті поєдинку. Однак, мюнхенці відповіли на це двома м'ячами ще в першому таймі. Лондонцям вдалося врятуватися від поразки незадовго до фінального свистка арбітра.

Що Артета сказав про Зінченка

Наставник "Арсеналу" визнав, що його команда зробила низку помилок у матчі з досвідченішим єврокубковим суперником. "Каноніри" давно не грали на цій стадії плей-офф Ліги чемпіонів, що вплинуло на підсумковий результат.

"Ми давали супернику занадто багато простору. Після виходу на поле Зінченка, а потім і інших наших футболістів, ритм поєдинку змінився, нам стало легше. Вдалося забити вирішальний гол і створити низку моментів біля воріт суперника. Тепер необхідно проаналізувати помилки напередодні поєдинку у відповідь", — повідомив Артета.

Гравці "Арсенала" святкують гол у ворота "Баварії". Фото: Reuters/David Klein

Другий чвертьфінал Ліги чемпіонів за участю "Баварії" та "Арсеналу" відбудеться у середу, 17 квітня.

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