Артета рассказал об игре Зинченко и причине неудач Арсенала в матче с Баварией

Тренер Микель Артета во время матча Лиги чемпионов. Фото: Reuters/David Klein

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру своей команды против "Баварии" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Канониры" не смогли обыграть мюнхенцев.

Матч Лиги чемпионов в Лондоне завершился результативной ничьей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Арсенал" был фаворитом этого противостояния и успешно начал игру с "Баварией". Букайо Сака вывел "канониров" вперед уже в дебюте поединка. Однако мюнхенцы ответили на это двумя мячами еще в первом тайме. Лондонцам удалось спастись от поражения незадолго до финального свистка арбитра.

Что Артета сказал о Зинченко

Наставник "Арсенала" признал, что его команда совершила ряд ошибок в матче с более опытным еврокубковым соперником. "Канониры" давно не играли на этой стадии плей-офф Лиги чемпионов, что оказалось влияние на итоговый результат.

"Мы давали сопернику слишком много пространства. После выхода на поле Зинченко, а потом и других наших футболистов, ритм поединка изменился, нам стало легче. Удалось забить решающий гол и создать ряд моментов у ворот соперника. Теперь необходимо проанализировать ошибки накануне ответного поединка", — сообщил Артета.

Игроки "Арсенала" празднуют гол в ворота "Баварии". Фото: Reuters/David Klein

Второй четвертьфинал Лиги чемпионов с участием "Баварии" и "Арсенала" состоится в среду, 17 апреля.

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