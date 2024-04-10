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Артета рассказал об игре Зинченко и причине неудач Арсенала в матче с Баварией

10 апреля 2024 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета рассказал об игре Зинченко и причине неудач Арсенала в матче с Баварией
Тренер Микель Артета во время матча Лиги чемпионов. Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил игру своей команды против "Баварии" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Канониры" не смогли обыграть мюнхенцев. 

Матч Лиги чемпионов в Лондоне завершился результативной ничьей, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Арсенал" был фаворитом этого противостояния и успешно начал игру с "Баварией". Букайо Сака вывел "канониров" вперед уже в дебюте поединка. Однако мюнхенцы ответили на это двумя мячами еще в первом тайме. Лондонцам удалось спастись от поражения незадолго до финального свистка арбитра. 

Что Артета сказал о Зинченко 

Наставник "Арсенала" признал, что его команда совершила ряд ошибок в матче с более опытным еврокубковым соперником. "Канониры" давно не играли на этой стадии плей-офф Лиги чемпионов, что оказалось влияние на итоговый результат. 

"Мы давали сопернику слишком много пространства. После выхода на поле Зинченко, а потом и других наших футболистов, ритм поединка изменился, нам стало легче. Удалось забить решающий гол и создать ряд моментов у ворот соперника. Теперь необходимо проанализировать ошибки накануне ответного поединка", — сообщил Артета. 

Арсенал
Игроки "Арсенала" празднуют гол в ворота "Баварии". Фото: Reuters/David Klein

Второй четвертьфинал Лиги чемпионов с участием "Баварии" и "Арсенала" состоится в среду, 17 апреля. 

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Микель Артета

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