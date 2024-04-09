Арсенал и Бавария в зрелищном поединке обменялись красивыми голами — видео

Масиала борется с Эдегором. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Арсенал" принял на стадионе "Эмирэйтс" мюнхенскую "Баварию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Немецкая команда сумела удивить "канониров".

Харри Кейн снова заставил болельщиков "Арсенала" возмущенно свистеть, сообщает портал Новини.LIVE.

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Футболисты "Арсенала" были настроены воспользоваться игровым кризисом "Баварии" и уже в первом матче 1/4 ЛЧ сделать заявку на выход в полуфинал турнира. На деле все получилось немного иначе, и Микелю Артете пришлось решать сложный ребус во время поединка.

Харри Кейн снова забил "Арсеналу". Фото: Reuters/David Klein

Как "Бавария" сыграла с "Арсеналом"

"Арсенал" — "Бавария" — 2:2 (1:2)

Голы: Сака, 14, Троссар, 76 — Гнабри, 18, Кейн (с пенальти), 32

"Арсенал": Райя — Уайт, Салиба, Гэбриэл, Кивиор (Зинченко, 46) — Эдегор (капитан), Жоржиньо (Жезус, 66), Райс — Сака, Хаверц (Парти, 85), Мартинелли (Троссар, 66).

Тренер: Микель Артета.

"Бавария": Нойер (капитан) — Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис — Лаймер, Горецка — Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейро, 70) — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

Лондонцы действительно мощно начали это противостояние. Уже на седьмой минуте матча Эдегор с Сака и Мартинелли разыграли быструю комбинацию в атаке, но счет поединка остался прежним. Ненадолго, ведь уже на седьмой минуте хозяева поля повели в счете благодаря неординарным действиям Сака в чужой штрафной, 1:0! И вскоре "канониры" могли забить второй гол, однако Уайт упустил хороший шанс в атаке.

"Бавария" быстро восстановила паритет, когда Гнабри пробил между ног голкиперу "Арсенала", 1:1! Результативную передачу записал на свой счет Леон Горецка.

Затем гости и вовсе шокировали "канониров". Сане ворвался с фланга в штрафную "Арсенала" и получил удар по ногам от Салиба. Кейн хладнокровно реализовал пенальти, свист болельщиков не спас "канониров", 1:2!

С самого начала второго тайма на поле появился Александр Зинченко, благодаря этому "Арсенал" смог развивать атаки по двум флангам. Однако "Бавария" грамотно оборонялась и не позволяла сопернику приблизиться к воротам Нойера.

Но на 76-й минуте "канонирам" удалось сравнять счет. Жезус в чужой штрафной красиво обыграл несколько соперников и сделал передачу на Троссара, который не промахнулся, 2:2! Но даже этот результат сложно признать удачным для "Арсенала".

Теперь все решится в Мюнхене, но перед ответным матчем уже "Бавария" будет фаворитом противостояния.

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