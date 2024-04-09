Арсенал і Баварія у видовищному поєдинку обмінялися красивими голами — відео

Масіала бореться із Едегором. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонський "Арсенал" прийняв на стадіоні "Емірейтс" мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Німецька команда зуміла здивувати "канонірів".

Харрі Кейн знову змусив уболівальників "Арсенала" обурено свистіти, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Футболісти "Арсенала" були налаштовані скористатися ігровою кризою "Баварії" і вже у першому матчі 1/4 ЛЧ зробити заявку на вихід у півфінал турніру. Насправді все вийшло трохи по-іншому, і Мікелю Артеті довелося вирішувати складний ребус під час поєдинку.

Харрі Кейн знову забив "Арсеналу". Фото: Reuters/David Klein

Як "Баварія" зіграла з "Арсеналом"

"Арсенал" — "Баварія" — 2:2 (1:2)

Голи: Сака, 14, Троссар, 76 — Гнабрі, 18, Кейн (з пенальті), 32

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Гебріел, Ківіор (Зінченко, 46) — Едегор (капітан), Жоржіньо (Жезус, 66), Райс — Сака, Хаверц (Парті, 85), Мартінеллі (Троссар, 66).

Тренер: Мікель Артета.

"Баварія": Ноєр (капітан) — Кімміх, Даєр, Де Лігт, Девіс — Лаймер, Горецка — Сане (Коман, 66), Мусіала, Гнабрі (Геррейро, 70) — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

Лондонці справді потужно розпочали це протистояння. Вже на сьомій хвилині матчу Едегор із Сака та Мартінеллі розіграли швидку комбінацію в атаці, але рахунок поєдинку залишився тим самим. Ненадовго, адже вже на сьомій хвилині господарі поля повели у рахунку завдяки неординарним діям Сака у чужому штрафному майданчику, 1:0! І невдовзі "каноніри" могли забити другий гол, проте Вайт упустив добрий шанс в атаці.

"Баварія" швидко відновила паритет, коли Гнабрі пробив між ніг голкіперу "Арсенала", 1:1! Результативну передачу записав на власний рахунок Леон Горецька.

Потім гості шокували "канонірів". Сане увірвався з флангу до штрафного майданчика "Арсенала" і отримав удар по ногах від Саліба. Кейн холоднокровно реалізував пенальті, свист уболівальників не врятував "канонірів", 1:2!

З початку другого тайму на полі з'явився Олександр Зінченко, завдяки цьому "Арсенал" зміг розвивати атаки по двох флангах. Проте "Баварія" грамотно оборонялася і не дозволяла супернику наблизитись до воріт Ноєра.

Але на 76-й хвилині "канонірам" вдалося зрівняти рахунок. Жезус у чужому штрафному майданчику красиво обіграв кілька суперників і зробив передачу на Троссара, який не схибив, 2:2! Але навіть цей результат важко визнати вдалим для "Арсеналу".

Тепер все вирішиться в Мюнхені, але перед матчем у відповідь вже "Баварія" буде фаворитом протистояння.

Нагадаємо, Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі.

Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в "Динамо" — що відомо.

Довбик поставив умову перед "Жироною".

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".

Роналду можуть надовго дискваліфікувати за спробу нападу на суддю.