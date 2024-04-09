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Сака забив за Арсенал, Гнабрі та Кейн вивели Баварію вперед

9 квітня 2024 22:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сака забив за Арсенал, Гнабрі та Кейн вивели Баварію вперед
Букайо Сака святкує гол. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" вирушила в гості до "Арсенала" до Лондона. Обидві команди результативно провели перший тайм чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У перші пів години поєдинку суперники обмінялися голами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" вважався фаворитом цього протистояння. У 2024 році "каноніри" майже не втрачають очки, тоді як "Баварія" перед поєдинком у Лізі чемпіонів зазнала двох поразок поспіль у Бундеслізі.

Баварія
Гравці "Баварії" після голу Гнабрі. Фото: Reuters/David Klein

Гнабрі відповів на гол Сака

Підопічні Мікеля Артети справді з перших хвилин матчу почали підтверджувати статус фаворита. Вже на 12-й хвилині першого тайму комбінація за участю Едегора та Уайта завершилася гарним фінтом та влучним ударом Букайо Сака, 1:0!

"Арсенал" втратив шанс подвоїти рахунок, коли Уайт за кілька хвилин пробив повз штангу з вигідної позиції. А потім "Баварія" провела контратаку, Горецька вивів на позицію Гнабрі, який відправив м'яч у сітку між ногами голкіперу, 1:1!

Ба більше, на 31-й хвилині "Баварія" завдяки Сані отримала право на пенальті, який впевнено реалізував колишній форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн, 1:2! Німецька команда повела у рахунку на виїзді.

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