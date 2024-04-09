Сака забив за Арсенал, Гнабрі та Кейн вивели Баварію вперед
Мюнхенська "Баварія" вирушила в гості до "Арсенала" до Лондона. Обидві команди результативно провели перший тайм чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
У перші пів години поєдинку суперники обмінялися голами, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Арсенал" вважався фаворитом цього протистояння. У 2024 році "каноніри" майже не втрачають очки, тоді як "Баварія" перед поєдинком у Лізі чемпіонів зазнала двох поразок поспіль у Бундеслізі.
Гнабрі відповів на гол Сака
Підопічні Мікеля Артети справді з перших хвилин матчу почали підтверджувати статус фаворита. Вже на 12-й хвилині першого тайму комбінація за участю Едегора та Уайта завершилася гарним фінтом та влучним ударом Букайо Сака, 1:0!
"Арсенал" втратив шанс подвоїти рахунок, коли Уайт за кілька хвилин пробив повз штангу з вигідної позиції. А потім "Баварія" провела контратаку, Горецька вивів на позицію Гнабрі, який відправив м'яч у сітку між ногами голкіперу, 1:1!
Ба більше, на 31-й хвилині "Баварія" завдяки Сані отримала право на пенальті, який впевнено реалізував колишній форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн, 1:2! Німецька команда повела у рахунку на виїзді.
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