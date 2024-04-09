Арсенал — Баварія — стартові склади на матч ЛЧ

Кай Хаверц та Мікель Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Лондонський "Арсенал" приймає мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Англійська команда є лідером цього протистояння.

Тренери Мікель Артета та Томас Тухель вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Арсенал" не програвав уже декілька матчів поспіль, а ось "Баварія" підійшла до цього поєдинку з двома поразками у пасиві. Наставника мюнхенців Томаса Тухеля можуть звільнити у разі, якщо чемпіони Німеччини програють у цьому поєдинку.

Кейн та Мюллер святкують гол. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Склади команд

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Гебріел, Ківіор — Едегор (капітан), Жоржіньо, Райс — Сака, Хаверц, Мартінеллі.

Тренер: Мікель Артета.

"Баварія": Ноєр (капітан) — Кімміх, Даєр, Де Лігт, Девіс — Лаймер, Горецька — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

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