Арсенал — Баварія — стартові склади на матч ЛЧ
Лондонський "Арсенал" приймає мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Англійська команда є лідером цього протистояння.
Тренери Мікель Артета та Томас Тухель вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Арсенал" не програвав уже декілька матчів поспіль, а ось "Баварія" підійшла до цього поєдинку з двома поразками у пасиві. Наставника мюнхенців Томаса Тухеля можуть звільнити у разі, якщо чемпіони Німеччини програють у цьому поєдинку.
Склади команд
"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Гебріел, Ківіор — Едегор (капітан), Жоржіньо, Райс — Сака, Хаверц, Мартінеллі.
Тренер: Мікель Артета.
"Баварія": Ноєр (капітан) — Кімміх, Даєр, Де Лігт, Девіс — Лаймер, Горецька — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Тренер: Томас Тухель.
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