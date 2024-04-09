Арсенал — Бавария — стартовые составы на матч ЛЧ

Кай Хаверц и Микель Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Лондонский "Арсенал" принимает мюнхенскую "Баварию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Английская команда является фаворитом этого противостояния.

Тренеры Микель Артета и Томас Тухель уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Арсенал" не проигрывал уже несколько матчей подряд, а вот "Бавария" подошла к этому поединку с двумя поражениями кряду в пассиве. Наставник мюнхенцев Томас Тухель может быть уволен в случае, если чемпионы Германии проиграют в этом поединке.

Кейн и Мюллер празднуют гол. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Составы команд

"Арсенал": Райя — Уайт, Салиба, Гэбриэл, Кивиор — Эдегор (капитан), Жоржиньо, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли.

Тренер: Микель Артета.

"Бавария": Нойер (капитан) — Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис — Лаймер, Горецка — Сане, Мусиала, Гнабри — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

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