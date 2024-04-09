Арсенал — Бавария — стартовые составы на матч ЛЧ
Лондонский "Арсенал" принимает мюнхенскую "Баварию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Английская команда является фаворитом этого противостояния.
Тренеры Микель Артета и Томас Тухель уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Арсенал" не проигрывал уже несколько матчей подряд, а вот "Бавария" подошла к этому поединку с двумя поражениями кряду в пассиве. Наставник мюнхенцев Томас Тухель может быть уволен в случае, если чемпионы Германии проиграют в этом поединке.
Составы команд
"Арсенал": Райя — Уайт, Салиба, Гэбриэл, Кивиор — Эдегор (капитан), Жоржиньо, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли.
Тренер: Микель Артета.
"Бавария": Нойер (капитан) — Киммих, Дайер, Де Лигт, Дэвис — Лаймер, Горецка — Сане, Мусиала, Гнабри — Кейн.
Тренер: Томас Тухель.
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