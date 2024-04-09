Анонс и ставки на матч Арсенал — Бавария в Лиге чемпионов

Александр Зинченко на тренировке "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Арсенал" примет в Лондоне мюнхенскую "Баварию". Букмекеры считают "канониров" фаворитом противостояния.

Игровой кризис "Баварии" приблизил отставку главного тренера команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 9 апреля, "Арсенал" и "Бавария" сыграют на стадионе "Эмирэйтс". Обе команды не без проблем преодолели стадию 1/8 Лиги чемпионов. Кризис мюнхенцев дает лондонцам хорошие шансы на выход в полуфинал ЛЧ.

Ставки на матч "Арсенал" — "Бавария"

Команда Микеля Артеты подходит к этому матчу в качестве лидера английской Премьер-лиги, без травмированных игроков и в хорошем настроении. "Арсенал" выиграл группу с "Лансом", "Севильей" и ПСВ, а затем прошел в серии пенальти "Порту".

Беспроигрышная серия "Арсенала" во всех турнирах составляет уже семь матчей. В шести их них лондонцы одерживали победы.

"Канониры" празднуют гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Бавария" проиграла два матча подряд: сначала дортмундской "Боруссии", потом "Ханденхайму". В немецкой прессе появилась информация, согласно которой у мюнхенцев может появиться новый тренер уже в среду. Это произойдет, если "Бавария" проиграет "Арсеналу". В таком случае вместо Томаса Тухеля команду возглавит Мирослав Клозе.

Харри Кейн борется с защитником. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Мюнхенцы дошли до четвертьфинала ЛЧ благодаря тому, что выиграли группу, в которой были "Копенгаген", "Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед". В 1/8 "Бавария" прошла "Лацио", хотя проиграла римлянам первый матч. В списке травмированных игроков мюнхенцев оказались Мазрауи, Павлович, Сане, Коман, Нойер и Боэ.

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом в этой паре. Победа "канониров" оценивается 1,78. Сделать ставку на ничью можно с коэффициентом 4,10. Ставка на победу "Баварии" — в 4.50.

В пяти из последних семи матчей с участием "Арсенала" было забито боль 1,5 гола. Прогноз на то, что "канониры" не проиграют "Баварии", и в поединке будет забит как минимум один мяч, составляет 2,00.

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