Арсенал — Бавария — где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Харри Кейн и Томас Тухель разочарованы поражением. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Мюнхенская "Бавария" отправится в Лондон на матч с "Арсеналом" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты является фаворитом этого противостояния.

Украинским болельщикам будет доступен просмотр матч 1/4 ЛЧ в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 9 апреля, состоится четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором английский "Арсенал" примет немецкую "Баварию". Первый матч с участием этих соперников состоится в Лондоне.

Букайо Сака забил гол. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Где и когда смотреть матч Арсенал — Бавария

Главный судья из Швеции Гленн Нюберг выведет команды на поле стадиона "Эмирэйтс" в 22:00 по киевскому времени. Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиасервис Megogo. Также матч "Арсенал" — "Бавария" будет доступен на платформе Volia TV.

Харри Кейн отличился в матче с "Ханденхаймом". Фото: Reuters/Leonhard Simon

Накануне еврокубкового матча "Арсенал" снова вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты являются фаворитами матча с "Баварией", которая проиграла два поединка подряд в Бундеслиге.

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