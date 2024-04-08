Арсенал — Баварія — де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів
Мюнхенська "Баварія" вирушить до Лондона на матч з "Арсеналом" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Команда Мікеля Артети є фаворитом цього протистояння.
Українським уболівальникам буде доступний перегляд матчу 1/4 ЛЧ у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
У вівторок, 9 квітня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, у якому англійський "Арсенал" прийме німецьку "Баварію". Перший матч за участю цих суперників відбудеться у Лондоні.
Де і коли дивитись матч Арсенал — Баварія
Головний суддя зі Швеції Гленн Нюберг виведе команди на поле стадіону "Емірейтс" о 22:00 за київським часом. Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіасервіс Megogo. Також матч "Арсенал" — "Баварія" буде доступний на платформі Volia TV.
Напередодні єврокубкового матчу "Арсенал" знову вийшов на перше місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Підопічні Мікеля Артети є фаворитами матчу з "Баварією", яка програла два поєдинки поспіль у Бундеслізі.
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