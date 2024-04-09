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Анонс та ставки на матч Арсенал — Баварія в Лізі чемпіонів

9 квітня 2024 09:44
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Анонс та ставки на матч Арсенал — Баварія в Лізі чемпіонів
Олександр Зінченко на тренуванні "Арсеналу". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Арсенал" прийме у Лондоні мюнхенську "Баварію". Букмекери вважають "канонірів" фаворитом протистояння.

Ігрова криза "Баварії" наблизила відставку головного тренера команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 9 квітня, "Арсенал" та "Баварія" зіграють на стадіоні "Емірейтс". Обидві команди не без проблем здолали стадію 1/8 Ліги чемпіонів. Криза мюнхенців дає лондонцям добрі шанси на вихід до півфіналу ЛЧ.

Ставки на матч "Арсенал" — "Баварія"

Команда Мікеля Артети підходить до цього матчу як лідер англійської Прем'єр-ліги, без травмованих гравців та в хорошому настрої. "Арсенал" виграв групу з "Лансом", "Севільєю" та ПСВ, а потім пройшов у серії пенальті "Порту".

Безпрограшна серія "Арсеналу" у всіх турнірах складає вже сім матчів. У шести з них лондонці здобували перемоги.

Арсенал
"Каноніри" святкують гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Баварія" програла два матчі поспіль: спочатку дортмундській "Боруссії", потім "Ганденгайму". У німецькій пресі з'явилася інформація, за якою у мюнхенців може з'явитися новий тренер уже в середу. Це станеться, якщо "Баварія" програє "Арсеналу". У такому разі замість Томаса Тухеля команду очолить Мирослав Клозе.

Харрі Кейн
Харрі Кейн бореться із захисником. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Мюнхенці дійшли до чвертьфіналу ЛЧ завдяки тому, що виграли групу, в якій були "Копенгаген", "Галатасарай" та "Манчестер Юнайтед". У 1/8 "Баварія" пройшла "Лаціо", хоч програла римлянам перший матч. У списку травмованих гравців мюнхенців опинилися Мазрауї, Павлович, Сане, Коман, Ноєр та Бое.

Букмекери вважають "Арсенал" фаворитом у цій парі. Перемога "канонірів" оцінюється в 1,78. Зробити ставку на нічию можна з коефіцієнтом 4,10. Ставка на перемогу "Баварії" — о 4.50.

У п'яти з останніх семи матчів за участю "Арсеналу" було забито біль 1,5 гола. Прогноз на те, що "каноніри" не програють "Баварії", і в поєдинку буде забито щонайменше один м'яч, становить 2,00.

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