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Сака забил за Арсенал, Гнабри и Кейн вывели Баварию вперед

9 апреля 2024 22:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сака забил за Арсенал, Гнабри и Кейн вывели Баварию вперед
Букайо Сака празднует гол. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" отправилась в гости к "Арсеналу" в Лондон. Обе команды результативно провели первый тайм четвертьфинала Лиги чемпионов. 

В первые полчаса поединка соперники обменялись голами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Арсенал" считался фаворитам этого противостояния. В 2024 году "канониры" почти не теряют очки, тогда как "Бавария" перед поединком в Лиге чемпионов потерпела два поражения подряд в Бундеслиге. 

Бавария
Игроки "Баварии" после гола Гнабри. Фото: Reuters/David Klein

Гнабри ответил на гол Сака 

Подопечные Микеля Артеты действительно с первых минут матча начали подтверждать статус фаворита. Уже на 12-й минуте первого тайма комбинация с участием Эдегора и Уайта завершилась красивым финтом и точным ударом Букайо Сака, 1:0! 

"Арсенал" упустил шанс удвоить счет, когда Уайт через несколько минут пробил мимо штанги из выгодной позиции. А затем "Бавария" провела контратаку, Горецка вывел на позицию Гнабри, который отправил мяч в сетку между ног голкиперу, 1:1! 

Более того, на 31-й минуте "Бавария" благодаря Сане заработала право на пенальти, который уверенно реализовал бывший форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, 1:2! Немецкая команда повела в счете на выезде. 

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