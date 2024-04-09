Сака забил за Арсенал, Гнабри и Кейн вывели Баварию вперед

Букайо Сака празднует гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Мюнхенская "Бавария" отправилась в гости к "Арсеналу" в Лондон. Обе команды результативно провели первый тайм четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первые полчаса поединка соперники обменялись голами, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Арсенал" считался фаворитам этого противостояния. В 2024 году "канониры" почти не теряют очки, тогда как "Бавария" перед поединком в Лиге чемпионов потерпела два поражения подряд в Бундеслиге.

Игроки "Баварии" после гола Гнабри. Фото: Reuters/David Klein

Гнабри ответил на гол Сака

Подопечные Микеля Артеты действительно с первых минут матча начали подтверждать статус фаворита. Уже на 12-й минуте первого тайма комбинация с участием Эдегора и Уайта завершилась красивым финтом и точным ударом Букайо Сака, 1:0!

"Арсенал" упустил шанс удвоить счет, когда Уайт через несколько минут пробил мимо штанги из выгодной позиции. А затем "Бавария" провела контратаку, Горецка вывел на позицию Гнабри, который отправил мяч в сетку между ног голкиперу, 1:1!

Более того, на 31-й минуте "Бавария" благодаря Сане заработала право на пенальти, который уверенно реализовал бывший форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, 1:2! Немецкая команда повела в счете на выезде.

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в "Динамо" — что известно.

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью.