Тухель назвал человека, который помешал Баварии выиграть у Арсенала в Лиге чемпионов

Тренер Томас Тухель во время матча "Баварии" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Matthew Childs

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель расстроен из-за того, что мюнхенцы не сумели победить в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда сыграла с "Арсеналом" вничью в Лондоне.

Тухель считает, что его подопечные справедливо претендовали на пенальти во втором тайме, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

"Баварию" считали аутсайдером четвертьфинальной пары с "Арсеналом" накануне поединка этих команд в Лиге чемпионов. Мюнхенцы первыми пропустили гол от "канониров", но ответили на это двумя своими мячами в первом тайме. После перерыва "Бавария" пропустила второй гол, но перед этим претендовала на пенальти.

Что Тухель рассказал об игре "Баварии"

В середине второго тайма голкипер "Арсенала" Райа в своей штрафной сделал пас ногой на защитника Габриэла, который взял мяч в руки. Это грубая ошибка, и главный судья Гленн Нюберг имел формальное право назначить пенальти в ворота "канониров", но не сделал этого. Такое решение арбитра вызвало возмущение наставника "Баварии".

"Больше всего нас разозлил аргумент судьи по поводу того, почему он не назначил пенальти. Рефери заявил, что это была детская ошибка, и он не поставит одиннадцатиметровый из-за нее в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я не видел ребенка на поле. Ошибку допустил взрослый футболист", — заявил Тухель.

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/David Klein

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Арсенал", состоится в среду, 17 апреля.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока.

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Россия официально пригласила Украину на Игры дружбы.