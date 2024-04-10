Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тухель назвал человека, который помешал Баварии выиграть у Арсенала в Лиге чемпионов arrow

Тухель назвал человека, который помешал Баварии выиграть у Арсенала в Лиге чемпионов

10 апреля 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель назвал человека, который помешал Баварии выиграть у Арсенала в Лиге чемпионов
Тренер Томас Тухель во время матча "Баварии" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель расстроен из-за того, что мюнхенцы не сумели победить в первом полуфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда сыграла с "Арсеналом" вничью в Лондоне. 

Тухель считает, что его подопечные справедливо претендовали на пенальти во втором тайме, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

"Баварию" считали аутсайдером четвертьфинальной пары с "Арсеналом" накануне поединка этих команд в Лиге чемпионов. Мюнхенцы первыми пропустили гол от "канониров", но ответили на это двумя своими мячами в первом тайме. После перерыва "Бавария" пропустила второй гол, но перед этим претендовала на пенальти. 

Что Тухель рассказал об игре "Баварии" 

В середине второго тайма голкипер "Арсенала" Райа в своей штрафной сделал пас ногой на защитника Габриэла, который взял мяч в руки. Это грубая ошибка, и главный судья Гленн Нюберг имел формальное право назначить пенальти в ворота "канониров", но не сделал этого. Такое решение арбитра вызвало возмущение наставника "Баварии".

"Больше всего нас разозлил аргумент судьи по поводу того, почему он не назначил пенальти. Рефери заявил, что это была детская ошибка, и он не поставит одиннадцатиметровый из-за нее в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я не видел ребенка на поле. Ошибку допустил взрослый футболист", — заявил Тухель. 

Харри Кейн
Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/David Klein

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором "Бавария" примет "Арсенал", состоится в среду, 17 апреля. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Россия официально пригласила Украину на Игры дружбы.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Бавария
Арсенал
Томас Тухель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа