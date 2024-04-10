Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті

Андрій Лунін під час матчу із "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру своєї команди з "Манчестер Сіті" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Італійський фахівець окремо висловився про гру українця Андрія Луніна.

Анчелотті похвалив футболістів "Реала" за добрий матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Що Анчелотті сказав про голкіпера

Андрій Лунін пропустив у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів три голи, проте головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не звинувачує українця в цьому. За словами наставника іспанської команди, було важливо, що Лунін не став нервувати після першого ж м'яча "Манчестер Сіті".

"У цьому поєдинку Лунін чудово грав ногами. Він декілька разів врятував команду. Два м'ячі у наші ворота залетіли у верхній кут, їх було неможливо відбити, я не звинувачую Андрія", — розповів Анчелотті.

Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Чвертьфінальний поєдинок у відповідь "Манчестер Сіті" і "Реала" відбудеться в середу, 17 квітня.

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