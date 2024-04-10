Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру своєї команди з "Манчестер Сіті" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Італійський фахівець окремо висловився про гру українця Андрія Луніна.
Анчелотті похвалив футболістів "Реала" за добрий матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Реал" пропустив швидкий гол від "Манчестер Сіті" у Мадриді, але зумів не лише відігратися, а й повести у рахунку. Після перерви "королівський клуб" знову виявився близьким до поразки. І лише Феде Вальверде за 11 хвилин до кінця основного часу врятував іспанську команду від неприємностей.
Що Анчелотті сказав про голкіпера
Андрій Лунін пропустив у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів три голи, проте головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не звинувачує українця в цьому. За словами наставника іспанської команди, було важливо, що Лунін не став нервувати після першого ж м'яча "Манчестер Сіті".
"У цьому поєдинку Лунін чудово грав ногами. Він декілька разів врятував команду. Два м'ячі у наші ворота залетіли у верхній кут, їх було неможливо відбити, я не звинувачую Андрія", — розповів Анчелотті.
Чвертьфінальний поєдинок у відповідь "Манчестер Сіті" і "Реала" відбудеться в середу, 17 квітня.
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