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Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче Реала с Манчестер Сити

10 апреля 2024 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче Реала с Манчестер Сити
Андрей Лунин во время матча с "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил игру своей команды с "Манчестер Сити" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Итальянский специалист отдельно высказался об игре украинца Андрея Лунина. 

Анчелотти похвалил футболистов "Реала" за хороший матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Что Анчелотти сказал про голкипера 

Андрей Лунин пропустил в первом четвертьфинале Лиги чемпионов три гола, однако главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не винит украинца в этом. По словам наставника испанской команды, было важно, что Лунин не стал нервничать после первого же мяча "Манчестер Сити". 

"В этом поединке Лунин прекрасно играл ногами. Он несколько раз спас команду. Два мяча в наши ворота залетели в верхний угол, их было невозможно отбить, я не виню Андрея", — рассказал Анчелотти. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Ответный четвертьфинальный поединок "Манчестер Сити" и "Реала" состоится в среду, 17 апреля. 

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Лига чемпионов
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Андрей Лунин
Карло Анчелотти

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