Гвардиола назвал главное достижение Манчестер Сити в матче с Реалом

Тренер Хосеп Гвардиола поздравляет своих футболистов. Фото: Reuters/Juan Medina

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих футболистов за ничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Наставник считает, что его команда добилась большого прогресса за последние годы.

Гвардиола уверен, что "Сити" сможет победить "Реал" в ответном поединке, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 3:3. Английская команда несколько раз вела в счете, но пропустила решающий гол от Феде Вальверде за 11 минут до конца основного времени.

Что сказал Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" похвалил своих футболистов за мастерство и характер. Гвардиола отметил уверенность и мощь мадридского "Реала" и напомнил, что его несколько лет назад "горожане" проигрывали на "Сантьяго Бернабеу". По словам тренера, английская команда научилась держать удар и получила опыт, который позволяет с достоинством выходить из сложных ситуаций.

"В первом тайме футболисты "Манчестер Сити" часто теряли мяч, особенно после того, как "Реал" забил два гола. Обычно мы не ошибаемся в таких ситуация, но в Мадриде любая команда испытывает трудности. Однако после перерыва мы продемонстрировали, на что способны", — рассказал Гвардиола.

Тренеры Анчелотти и Гвардиола. Фото: Reuters/Juan Medina

Наставник "горожан" призвал болельщиков помочь его команде победить в ответном матче. Гвардиола не сомневается, что "Реал" забьет на выезде как минимум один гол, но надеется на выход "Сити" в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответный четвертьфинал с участием "Манчестер Сити" и "Реала" состоится в среду, 17 апреля.

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