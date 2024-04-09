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Реал и Манчестер Сити сыграли в результативную ничью в матче с красивыми голами — видео

9 апреля 2024 23:55
обновлено: 00:09
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Агабекян Карен
редактор
Реал и Манчестер Сити сыграли в результативную ничью в матче с красивыми голами — видео
Беллингем против Гвардиола. Фото: Reuters/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" сыграл с "Манчестер Сити". В старте мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч завершился результативной ничьей 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч начался ужасно для "Реала", поскольку Чуамени сбил недалеко от своей штрафной Грилиша и получил желтую карточку. Затем, пока украинский голкипер руководил защитой, Бернарду Силва хитро пробил в ближний угол ворот.

Украинец ждал навес и поэтому не прикрыл ближний нижний угол ворот и в стенку поставил лишь Винисиуса Жуниора — 0:1.

Долго "Реалу" грустить не пришлось и через 10 минут Камавинга пробил издали и мяч после рикошета от Диаша влетел в ворота. Еще через две минуты мадридцы вышли вперед, когда Родриго реализовал выход на ворота соперника.

 

На 66-й минуте "Ман Сити" впервые получили возможность пробить из-за пределов штрафной. После мощного удара Фодена мяч полетел в девятку ворот Лунина. У украинца не было шансов спасти ворота.

Затем на 71 минуте игроки "Реала" во второй раз за пять минут дали сопернику пробить. Гвардиол из-за пределов штрафной площадки мощно ударил под дальнюю штангу. Два идеальных удара за пятиминутку привели к двум голам при бездействии защитников, позволивших пробить.

На 79-й минуте Вальверде вернул "Реал" в матч. Винисиус отдал на противоположный фланг штрафной площадки навес на партнера, который слета пробил в дальний нижний угол ворот. Все голы во втором тайме были не берущиеся.

"Реал" — "Манчестер Сити" — 3:3

Голы: Диаш, 12 (аг), Родриго, 14, Вальверде, 79 — Бернарду Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71

 

"Реал": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди — Камавинга — Вальверде, Кроос (Модрич, 72) — Беллингем — Родриго (Диас, 72), Винисиус (Хоселу, 86).

"Манчестер Сити": Ортега — Стоунз, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Родри — Силва, Фоден (Аканджи, 87), Ковачич, Грилиш — Холланд.

Попередження: Чуамени, Карвахаль — Аканджи, Диаш, Силва

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футбол
Лига чемпионов
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Манчестер Сити
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

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