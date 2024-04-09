Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал та Манчестер Сіті зіграли у результативну нічию у матчі з красивими голами — відео arrow

Реал та Манчестер Сіті зіграли у результативну нічию у матчі з красивими голами — відео

9 квітня 2024 23:55
оновлено: 00:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Реал та Манчестер Сіті зіграли у результативну нічию у матчі з красивими голами — відео
Беллінгем проти Гвардіола. Фото: Reuters/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" зіграв з "Манчестер Сіті". У старті мадридців вийшов український голкіпер Андрій Лунін.

Матч завершився результативною нічиєю 3:3, повідомив портал Новини LIVE.

Читайте також:

"Реал" — "Манчестер Сіті"

Матч почався жахливо для "Реала", оскільки Чуамені збив недалеко від свого штрафного майданчика Гриліша і отримав жовту картку. Потім, доки український голкіпер керував захистом, Бернарду Сілва хитро пробив у ближній кут воріт.

Українець чекав навісу і тому не прикрив ближній нижній кут воріт та й в стінку поставив лише Вінісіуса Жуніора — 0:1.

Довго "Реалу" сумувати не довелося і за 10 хвилин Камавінга пробив здалеку й м'яч після рикошету від Діаша влетів у ворота. Ще за дві хвилини мадридці вийшли вперед, коли Родріго реалізував вихід на ворота суперника.

 

На 66-й хвилині "Ман Сіті" вперше отримали можливість пробити з-за меж штрафного майданчика. Після потужного удару Фодена м'яч полетів у дев'ятку воріт Луніна. В українця не було шансів врятувати ворота.

Потім на 71-й хвилині гравці "Реалу" вдруге за п'ять хвилин дали супернику пробити. Гвардіол з-за меж штрафного майданчика потужно вдарив під дальню штангу. Два ідеальні удари за п'ятихвилинку призвели до двох голів при бездіяльності захисників, які дозволили пробити.

На 79-й хвилині Вальверде повернув "Реал" у матч. Вінісіус віддав на протилежний фланг штрафного майданчика навіс на партнера, який зльоту пробив у дальній нижній кут воріт. Всі голи в другому таймі були тими, що не беруться.

"Реал" — "Манчестер Сіті" — 3:3

Голи: Діаш, 12 (аг), Родріго, 14, Вальверде, 79 — Бернарду Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71

"Реал": Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 72) — Беллінгем — Родріго (Діас, 72), Вінісіус (Хоселу, 86).

"Манчестер Сіті": Ортега — Стоунз, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі — Сілва, Фоден (Аканджі, 87), Ковачич, Гріліш — Голанд.

Попередження: Чуамені, Карвахаль — Аканджі, Діаш, Сілва

Нагадаємо, Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в "Динамо" — що відомо. 

Довбик поставив умову перед "Жироною". 

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".

Роналду можуть надовго дискваліфікувати за спробу нападу на суддю.

футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Манчестер Сіті
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону