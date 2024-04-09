Реал та Манчестер Сіті зіграли у результативну нічию у матчі з красивими голами — відео

Беллінгем проти Гвардіола. Фото: Reuters/Juan Medina

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" зіграв з "Манчестер Сіті". У старті мадридців вийшов український голкіпер Андрій Лунін.

Матч завершився результативною нічиєю 3:3, повідомив портал Новини LIVE.

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"Реал" — "Манчестер Сіті"

Матч почався жахливо для "Реала", оскільки Чуамені збив недалеко від свого штрафного майданчика Гриліша і отримав жовту картку. Потім, доки український голкіпер керував захистом, Бернарду Сілва хитро пробив у ближній кут воріт.

Українець чекав навісу і тому не прикрив ближній нижній кут воріт та й в стінку поставив лише Вінісіуса Жуніора — 0:1.

Довго "Реалу" сумувати не довелося і за 10 хвилин Камавінга пробив здалеку й м'яч після рикошету від Діаша влетів у ворота. Ще за дві хвилини мадридці вийшли вперед, коли Родріго реалізував вихід на ворота суперника.

На 66-й хвилині "Ман Сіті" вперше отримали можливість пробити з-за меж штрафного майданчика. Після потужного удару Фодена м'яч полетів у дев'ятку воріт Луніна. В українця не було шансів врятувати ворота.

Потім на 71-й хвилині гравці "Реалу" вдруге за п'ять хвилин дали супернику пробити. Гвардіол з-за меж штрафного майданчика потужно вдарив під дальню штангу. Два ідеальні удари за п'ятихвилинку призвели до двох голів при бездіяльності захисників, які дозволили пробити.

На 79-й хвилині Вальверде повернув "Реал" у матч. Вінісіус віддав на протилежний фланг штрафного майданчика навіс на партнера, який зльоту пробив у дальній нижній кут воріт. Всі голи в другому таймі були тими, що не беруться.

"Реал" — "Манчестер Сіті" — 3:3

Голи: Діаш, 12 (аг), Родріго, 14, Вальверде, 79 — Бернарду Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71

"Реал": Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 72) — Беллінгем — Родріго (Діас, 72), Вінісіус (Хоселу, 86).

"Манчестер Сіті": Ортега — Стоунз, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі — Сілва, Фоден (Аканджі, 87), Ковачич, Гріліш — Голанд.

Попередження: Чуамені, Карвахаль — Аканджі, Діаш, Сілва

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