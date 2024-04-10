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Гвардіола назвав головне досягнення Манчестер Сіті у матчі з Реалом

10 квітня 2024 08:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола назвав головне досягнення Манчестер Сіті у матчі з Реалом
Тренер Хосеп Гвардіола вітає своїх футболістів. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола похвалив своїх футболістів за нічию у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". Наставник вважає, що його команда досягла великого прогресу за останні роки.

Гвардіола впевнений, що "Сіті" зможе перемогти "Реал" у поєдинку у відповідь, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Манчестер Сіті" та "Реал" зіграли внічию на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 3:3. Англійська команда кілька разів вела у рахунку, але пропустила вирішальний гол від Феде Вальверде за 11 хвилин до кінця основного часу.

Що сказав Гвардіола

Головний тренер "Манчестер Сіті" похвалив своїх футболістів за майстерність та характер. Гвардіола відзначив упевненість та міць мадридського "Реала" і нагадав, що його декілька років тому "містяни" програвали на "Сантьяго Бернабеу". За словами тренера, англійська команда навчилася тримати удар і здобула досвід, який дозволяє з гідністю виходити зі складних ситуацій.

"У першому таймі футболісти "Манчестер Сіті" часто втрачали м'яч, особливо після того, як "Реал" забив два голи. Зазвичай ми не помиляємось у таких ситуаціях, але в Мадриді будь-яка команда зазнає труднощів. Однак після перерви ми продемонстрували, на що здатні", — розповів Гвардіола.

Анчелотті та Гвардіола
Тренери Анчелотті та Гвардіола. Фото: Reuters/Juan Medina

Наставник "містян" закликав уболівальників допомогти його команді перемогти у матчі-відповіді. Гвардіола не сумнівається, що "Реал" заб'є на виїзді щонайменше один гол, але сподівається на вихід "Сіті" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Чвертьфінал у відповідь за участю "Манчестер Сіті" та "Реала" відбудеться в середу, 17 квітня.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола

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