Бущан рассказал, что ждет сборную Украины на Евро-2024

Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан собирается бороться за место в основном составе национальной команды. Он с нетерпением ждет поездку на Евро-2024.

Бущан оценил соперников сборной Украины по групповому этапу на континентальном первенстве в интервью "Взбірна".

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Сборная Украины оказалась в группе "E" на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф, однако есть шанс выйти из группы даже с третьей строчки.

Бущан ждет Евро-2024

Вратарь "Динамо" позитивно оценивает итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу. Он считает, что "сине-желтые" попали в хороший квартет, в котором борьба за выход в плей-офф будет идти до финальных минут последнего тура.

"Конечно, мне хочется сыграть на Евро-2024. Буду делать все для того, чтобы тренерскому штабу сборной Украины было сложнее принять решение о том, кто будет основным голкипером команды", — рассказал Бущан.

Бущан и Шовковский после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вратарь не стал комментировать шансы сборной Украины выиграть Евро-2024. Он предложил двигаться от игры к игре и заявил, что ждет начало подготовки к турниру. Бущан мечтает еще раз пережить такие эмоции, которые команда испытала на прошлом чемпионате Европы

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