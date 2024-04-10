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Бущан рассказал, что ждет сборную Украины на Евро-2024

10 апреля 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан рассказал, что ждет сборную Украины на Евро-2024
Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан собирается бороться за место в основном составе национальной команды. Он с нетерпением ждет поездку на Евро-2024.

Бущан оценил соперников сборной Украины по групповому этапу на континентальном первенстве в интервью "Взбірна". 

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Сборная Украины оказалась в группе "E" на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Две лучшие команды квартета выйдут в плей-офф, однако есть шанс выйти из группы даже с третьей строчки. 

Бущан ждет Евро-2024 

Вратарь "Динамо" позитивно оценивает итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу. Он считает, что "сине-желтые" попали в хороший квартет, в котором борьба за выход в плей-офф будет идти до финальных минут последнего тура.

"Конечно, мне хочется сыграть на Евро-2024. Буду делать все для того, чтобы тренерскому штабу сборной Украины было сложнее принять решение о том, кто будет основным голкипером команды", — рассказал Бущан. 

Бущан и Шовковский
Бущан и Шовковский после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вратарь не стал комментировать шансы сборной Украины выиграть Евро-2024. Он предложил двигаться от игры к игре и заявил, что ждет начало подготовки к турниру. Бущан мечтает еще раз пережить такие эмоции, которые команда испытала на прошлом чемпионате Европы

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Георгий Бущан

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