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Бущан розповів, що чекає на збірну України на Євро-2024

10 квітня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бущан розповів, що чекає на збірну України на Євро-2024
Георгій Бущан під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан збирається боротися за місце в основному складі національної команди. Він із нетерпінням чекає на поїздку на Євро-2024.

Бущан оцінив суперників збірної України на груповому етапі континентальної першості в інтерв'ю "Взбірна".

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Національна команда України опинилася у групі "E" на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграють з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Дві найкращі команди квартету вийдуть у плей-офф, проте є шанс вийти з групи навіть із третього рядка.

Бущан чекає на Євро-2024

Воротар "Динамо" позитивно оцінює підсумки жеребкування групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Він вважає, що "синьо-жовті" потрапили до сильного квартету, в якому боротьба за вихід у плей-офф триватиме до фінальних хвилин останнього туру.

"Звичайно, мені хочеться зіграти на Євро-2024. Робитиму все для того, щоб тренерському штабу збірної України було складніше ухвалити рішення про те, хто буде основним голкіпером команди", — розповів Бущан.

Бущан та Шовковський
Бущан та Шовковський після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Воротар не став коментувати шанси збірної України виграти Євро-2024. Він запропонував рухатися від гри до гри й заявив, що чекає на початок підготовки до турніру. Бущан мріє ще раз пережити такі емоції, які команда отримала на минулому чемпіонаті Європи

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Георгій Бущан

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