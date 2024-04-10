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Ярмоленко пропустив тренування Динамо — стала відома причина

10 квітня 2024 15:13
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Ярмоленко пропустив тренування Динамо — стала відома причина
Андрій Ярмоленко перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко пропустив тренування. Досвідчений футболіст лише нещодавно повернувся на поле після важкої травми.

У "Динамо" не прокоментували ситуацію з Ярмоленком, повідомляє UA-Футбол.

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У середу, 10 квітня, футболісти київського "Динамо" провели тренування на базі клубу в Конча-Заспі. Півзахисник Андрія Ярмоленка пропустив це заняття перед виїздом на матч УПЛ із "Олександрією".

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"

Що трапилося з Ярмоленком

Журналісти запідозрили у хавбека рецидив старої травми, через яку він пропустив декілька місяців і нещодавно повернувся на поле. Окрім Андрія Ярмоленка, Віталій Буяльський пропустив заняття у тренажерному залі, але на самому тренуванні капітан "Динамо" був присутнім.

Пізніше журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі повідомив, що з ветераном "Динамо" все гаразд. Тренерський штаб команди дозволив 34-річному футболістові відпочити після матчу із ЛНЗ (1:1).

У сезоні 2023/2024 Андрія Ярмоленко зіграв за "Динамо" десять матчів у всіх турнірах. Півзахисник забив шість голів та зробив дві результативні передачі.

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